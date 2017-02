Dem TuS Rosenberg glückt in der 2. Bezirksliga-Süd-Herren die Revanche gegen den Kreiskollegen SV Etzelwang. Danach hat es im ersten Durchgang keineswegs ausgesehen.

Amberg. Nach dem knappen 7:9 aus der Vorrunde gewannen die Rosenberger zu Hause mit 9:6. Die Etzelwanger Gäste gingen aus den Doppeln mit einer 2:1-Führung in die Einzel. Svatopluk Kaloc/Walter Bielesch und Wolfgang Höfer/Jochen Schedlbauer behielten gegen Ignaz Berger/Manuel Weitzer und Michael König/Alexander Nedostup mit 3:1 die Oberhand. Markus Munker/Jürgen Wieczorek ließen dem SV-Duo Paul Findling/Ahmet Coskun beim 3:0 keine Chance. Rosenbergs Nr. 1, Michael König, musste Wolfgang Höfer mit 2:3 den Vortritt lassen. Ignaz Berger war gegen Svatopluk Kaloc chancenlos (0:3). Markus Munker verkürzte mit einem deutlichen 3:0 über Walter Bielesch auf 2:4. Etzelwangs Nr. 3, Jochen Schedlbauer, bezwang Alexander Nedostup mit 3:1.Im Schlusspaarkreuz hatten aufseiten des SV Ahmet Coskun und Paul Findling gegen Markus Weitzer und Jürgen Wieczorek klar das Nachsehen. Zur "Halbzeit" lagen die Gäste mit 5:4 in Front. Als Svatopluk Kaloc das Duell der beiden Einser gegen Michael König ein 3:2 erkämpfe, sollte das der letzte Punkt der Etzelwanger gewesen sein. Die Wende zugunsten des TuS Rosenberg kam, als Ignaz Berger und Markus Munker die Etzelwanger Wolfgang Höfer und Jochen Schedelbauer knapp 3:2 niederrangen. Jetzt war der Knoten geplatzt. Alexander Nedostup brachte mit dem 3:1 über Walter Bielesch den TuS erstmals 7:6 in Führung. Manuel Weitzer und Jürgen Wiecorek machten mit ihren zweiten Tagessiegen über Paul Findling und Ahmet Coskun den 9:6-Erfolg der Rosenberger perfekt.Die Spiele der beiden "Amberger" Teams in der 3. Bezirksliga-Nord-Damen endeten wie angekündigt. Spitzenreiter TuS Schnaittenbach kam auch ohne seine Nr. 1, Julia Finster, gegen Schlusslicht TSV Detag Wernberg III zu einem 8:4-Erfolg. Beste Ehenbachtalerin war Hannah Träger mit drei Einzelsiegen. Je ein Punkt von Jutta Biller, Anna Träger und Birgid Baldauf reichten für den FC Freihung nur zu einem 3:8 gegen die zweitplatzierte TSG Mantel-Weiherhammer. Die Hausherrinnen mussten mit dieser Niederlage die Hoffnungen auf Rang zwei begraben.Die Begegnungen der beiden Jungenteams des SV Illschwang mussten kurzfristig verlegt werden. Der SV spielt nun am 11. März in der 2. Bezirksliga gegen den TV Velburg. Die zweite Garnitur reist am 13. Februar in der 3. Bezirksliga-Süd zum ASV Neumarkt. Nicht ganz ging die Rechnung der Mädchen des TV Amberg in der 1. Bezirksliga auf. Ohne die Nr. 1, Laura Radziuk, kam der TV gegen den letztplatzierten FC Chamerau nur zu einem 5:5 Unentschieden.