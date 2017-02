TuS Schnaittenbach wieder Erster

Amberg. (blg) Positiv fiel in der vergangenen Woche die Bilanz der Bezirksligateams aus dem Tischtenniskreis Amberg aus. Fünf Siegen stehen ein Unentschieden und eine Niederlage gegenüber. Einer der fünf Gewinner heißt TuS Schnaittenbach. Die Herren holten sich erwartungsgemäß die Tabellenführung in der 1. Bezirksliga zurück. Auch ohne die etatmäßige Nr. 3 Stanislav Bosina kamen die Ehenbachtaler zu einem ungefährdeten 9:3 über den TSV Bad Abbach.In den Eingangsdoppeln mussten nur Thomas Reiß/Hans Apfelbacher dem Spitzendoppel der Gäste Felix Wasöhrl/Markus Betz mit 3:0 den Vortritt lassen. Bad Abbachs Nr. 1 Felix Wasöhrl blieb auch gegen Elias Grünwald erfolgreich. Trotz 1:0-Satzführung musste der TuS-Youngster die folgenden Sätze mit 8:11, 13:15 und 8:11 abgeben. Grünwald hielt sich dafür mit 3:0 an Markus Betz schadlos. Schnaittenbachs Einser Damir Prstec musste nach 3:0 über Betz gegen Wasöhrl über fünf Sätze gegen. Mit 11:2 und 11:6 in Durchgang 4 und 5 bleibt er in der Rückrunde weiter ungeschlagen. Mit einer Saisonbilanz von 21:1 ist er weiter der erfolgreichste Aktive der Liga. Im Schlusspaarkreuz gewannen Michael Rogner 3:1 gegen Johannes Pfann und Ersatzmann Klaus Baierl gegen Uli Meschütz klar 3:0.Ohne seine Nr. 5 Paul Findling kam der SV Etzelwang I in der 2. Bezirksliga-Süd-Herren beim TV Etterzhausen nur zu einem mageren 8:8 Unentschieden. Mit vier Siegen holten Svatopluk Kaloc und Wolfgang Höfer im Spitzenquartett die optimale Ausbeute. Nur im zweiten Durchgang punkteten die Mitte Jochen Schedlbauer (3:0 gegen Martin-Peter Baumann) und Walter Bielesch (3:2 über Bernhard Schindler). Im hinteren Paarkreuz war der Punkt von Ahmet Coskun über Abraham Ahmadi zu wenig. Da auch nur eines von insgesamt 4 Doppeln an den SV ging, muss man im Etzelwanger Lager mit dem einen Punkt zufrieden sein.Einen schlechten Einstieg in die Partie beim SC Sinzing fand der TTC Kolping Hirschau. Alle drei Doppel gingen an die Hausherren. In den Einzeln konnten nur Philipp Amann (3:0 über Wolfgang Derscherl) und Anton Brumbach (3:2 gegen Christian Kade) zählbare Erfolge feiern. Markus Dittrich und Jonas Grünwald verpassten durch knappe Niederlagen im Entscheidungssatz eine mögliche Ergebnisverbesserung. So blieb es am Ende bei der 2:9-Niederlage der Kaolinstädter.Auch ohne Ivanka Bilobrk kam der Spitzenreiter der 3. Bezirksliga-West-Herren , der TuS Schnaittenbach II, zu Hause gegen den BSC Woffenbach zu einem doppelten Punktgewinn. Mit dem 9:5 feierten die Ehenbachtaler ihren zwölften Sieg im zwölften Spiel. Bis zum 5:5 verlief die Partie spannend. Keines der Teams schaffte einen entscheidenden Vorsprung. Als dann Klaus Baierl seinen Kontrahenten Holger Prem 3:1 bezwang, kam die Wende. Nils Baierl, Mattias Stepan und Holger Strobl sorgten mit Siegen über Andreas Suchomel, Robert Kraus und Wolfgang Hermann für den Sieg der Hausherren.Das kreisinterne Duell zwischen dem gastgebenden TTC Luitpoldhütte und dem TV Amberg endete mit einem knappen 9:7 der Amberger Vorstädter. Ausschlaggebend war der Gewinn aller vier Doppel. Im Spitzenpaarkreuz waren die TV-ler Michael Fertsch und Navinthan Manavalan von Stephan Kerschensteiner und Roland Wiesgickl nicht zu bezwingen. In der Mitte erwies sich beim TTC Peter Lippl als unüberwindliches Hindernis. Sowohl Ralf Deiler als auch Felix Weiser scheiterten klar. Franz Schön, der TV-Youngster Felix Weiser zum 3:2 gratulieren musste, hielt sich an Ralf Deiler schadlos. Im Schlusspaarkreuz scheiterten die TTC-ler Thomas Göldner und Horst Hartl jeweils mit 2:3 an Markus Meier. Dafür blieben sie gegen Alexander Panten klare Sieger.Fast vier Stunden kämpften der heimische TTSC Kümmersbruck II und der ASV Neumarkt I um Sieg und Punkte. Nach ausgeglichenem Verlauf kamen die Gastgeber in der spannenden und dramatischen Schlussphase zu einem knappen 9:7-Sieg.Väter des Erfolges waren Markus Pleyer und Andreas Römer sowie das Doppel Wolfgang Hummel/Andreas Römer mit je zwei Punkten. Jens Günther, Oliver Günther und André Sailer steuerten je einen Zähler zum wichtigen Zweier bei. Kümmersbruck vergrößerte mit dem Erfolg den Abstand zu einem Abstiegsrang auf vier Zähler.