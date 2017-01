Nicht das angekündigte Topspiel der 3. Bezirksliga-West-Herren zwischen Spitzenreiter TuS Schnaittenbach II und dem Zweiten SV Hahnbach, sondern eine Begegnung der 2. Bezirksliga-Süd-Herren sorgt für den Höhepunkt im Tischtennisbezirk.

Amberg. Der achtplatzierte der 2. Bezirksliga-Süd Herren , der SV Etzelwang, trotze dem souveränen Tabellenführer TB/ASV Regenstauf III ein 8:8 ab. Beide Mannschaften waren in Bestbesetzung an die Tische gegangen. Der SVE erwischte den besseren Start und ging nach den Doppeln mit 2:1 in Führung. Im Spitzenpaarkreuz blieb Wolfgang Höfer gegen Peter Nowak und Andreas Stock siegreich. Svatopluk Kaloc musste nach Sieg über Andreas Stock im zweiten Spiel Peter Nowak zum 3:2 gratulieren. Nur einen Zähler holte Jochen Schedlbauer, als er Sven Päplow 3:0 bezwingen konnte. An Markus Berger scheiterte er 1:3. Walter Bielesch blieb gegen beide Regenstaufer ohne Punktgewinn. Auch im Schlusspaarkreuz besaßen die Gäste ein Übergewicht. Nachdem Paul Findling (1:3 an Jürgen Brandl) und Achmet Coskun (1:3 an Jürgen Pflamminger) gescheitert waren, glich Findling mit seinem 3:1 über Jürgen Pflamminger zum 7:7 aus. Coskuns 0:3 gegen Jürgen Brandl brachte die Gäste mit 8:7 in Front.Jetzt musste das Schlussdoppel über Remis oder Niederlage aus Sicht des SV entscheiden. Wolfgang Höfer und Jochen Schedlbauer ließen sich durch das 8:11 in Satz eins nicht aus der Ruhe bringen. Sie steigerten sich, gewannen die folgenden drei Durchgänge mit 11:5, 11:8 und 11:7 und bescherten ihrem Team ein nicht für möglich gehaltenes 8:8 Remis.Vor rund 20 Zuschauern erfüllte der Tabellenführer der 1. Bezirksliga-Herren , der TuS Schnaittenbach, voll die Erwartungen. Die Gäste vom TV Glückauf Wackersdorf hatten dem haushohen Favoriten wenig entgegenzusetzen. Die beiden einzigen Punkte gaben Thomas Reiß (2:3 gegen Jonas Dinter) und das Doppel Stanislav Bosina/Michael Rogner (2:3 gegen Marcel Havlicek/Petr Pechmann) ab.Bis ins Schlussdoppel musste der TuS Rosenberg gehen, um die Begegnung der 2. Bezirksliga-Süd-Herren beim SV DJK Sulzbürg mit einem knappen 9:7 abzuschließen. Alexander Nedostup, Manuel Weitzer und Andreas Schiller trugen mit sechs Einzelpunkten maßgeblichen Anteil am Sieg. Die restlichen drei Zähler holten die Doppel Michael König/Alexander Nedostup (2) und Manuel Weitzer/Andreas Schiller.Zu einer einseitigen Angelegenheit entwickelte sich das angekündigte Top-Spiel der 3. Bezirksliga-West-Herren. Während Tabellenführer TuS Schnaittenbach II in Bestbesetzung an die Tische ging, konnte der zweitplatzierte SV Hahnbach mit Bastian Freisinger und Christian Banzer nur zwei Stammkräfte aufbieten. Damit war alles im Vorfeld klar. Die Ehenbachtaler ließen nur sechs Satzgewinne zu und siegten am Ende deutlich mit 9:0. Bei nunmehr fünf Punkten Vorsprung auf den Zweitplatzierten sollte die Meisterschaft damit entschieden sein. Der TTC Luitpoldhütte ließ bei Schlusslicht BSC Woffenbach nichts anbrennen und siegte klar mit 9:2. Stephan Kerschensteiner (2:3 gegen Niklas Kölbl) und Thomas Göldner (2:3 gegen Markus Lethner) vergaben einen durchaus möglichen höheren Sieg.Vier von sechs Fünf-Satz-Begegnungen verlor der TV Amberg beim SVE Seubersdorf. So mussten sich die Turner mit einem 9:5-Erfolg zufrieden geben.