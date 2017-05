Der 1. FC Rieden hat mit Tobias Eichenseer einen Stürmer in seinen Reihen, der fast im Alleingang den SVL Traßlberg zerlegt - der Absteiger kassiert am letzten Spieltag der Kreisliga Süd ein Dutzend Tore. Inter Bergsteig darf sich jetzt schon auf das Relegations-Duell mit der SpVgg SV Weiden II freuen.

Amberg. Tobias Eichenseer schoss sieben Tore bei der 12:1-Klatsche gegen Traßlberg, Nico Schaller gelang wenigstens der Ehrentreffer. Nach der Relegationsauslosung trifft die Inter-Truppe in der ersten Relegationsrunde am Samstag, 27. Mai (16 Uhr), in Hirschau auf den Zweiten der Kreisliga Nord, die SpVgg SV Weiden II. Der FC Edelsfeld muss in Auerbach entweder gegen den ASV Haidenaab oder den TSV Kirchendemenreuth antreten - die beiden machen in einem Entscheidungsspiel am Mittwoch, 24. Mai, Platz zwei der Kreisklasse West unter sich aus.Germania Amberg 3:0 (0:0) SV 08 AuerbachTore: 1:0/2:0 Dominik Peter (49./55.), 3:0 Christopher Reichenberger (85.) - Zuschauer: 100 - SR: Kai Thiele (FC Freihung)(tne) Einen versöhnlichen Saisonabschluss feierte der SC Germania Amberg im Heimspiel gegen den SV 08 Auerbach. Im letzten Spiel von SCG-Trainer Thomas Ficarra landeten die Hausherren einen hochverdienten 3:0 Erfolg. Bis zur Pause hatten beide Mannschaften keinen gefährlichen Torabschluss verzeichnen. Die Germanen kamen druckvoll aus der Kabine. Nach Flanke von Philipp Hummel kam Dominik Peter am zweiten Pfosten frei zu Abschluss und versenkte den Ball per Volleyabnahme im Gehäuse. Die Germanen legten nur fünf Minuten später nach. Dominik Peter schloss eine schöne Kombination über vier Stationen überlegt ab. Auch in der Folge zeigte die Ficarra-Elf tollen Offensivfußball und erspielte sich zahlreiche Möglichkeiten, darunter auch einen Lattenkopfball. Zehn Minuten vor dem Ende verließ der scheidende Trainer Thomas Ficarra unter großem Applaus den Platz und wurde von Fabian Schanderl ersetzt. Den Schlusspunkt setzte fünf Minuten vor dem Abpfiff Christopher Reichenberger der von der Strafraumkante per Flachschuss erfolgreich war.TuS/WE Hirschau 5:0 (3:0) TSV KönigsteinTore: 1:0 Martin Freimuth (32.), 2:0/3:0 Lukas Schärtl (35./38.), 4:0 Johannes Wiesneth (54.), 5:0 Benedikt Sehr (84.) - SR: Roman Solter (TSG Weiherhammer) - Zuschauer: 214(cgh) Einen klaren und auch in dieser Höhe verdienten Sieg schoss der Meister im letzten Saisonspiel heraus und bedankte sich so bei seinen zahlreichen Fans. Zwar brauchten die Kaoliner eine längere Anlaufphase, um zum einem die feiergeschädigten Körper wieder auf Betriebstemparatur zu bringen und sich den Gegner zurecht zu legen, doch nach etwas mehr als einer halben Stunde gab es dann drei Treffer durch Martin Freimuth und zweimal Lukas Schärtl. Königstein war zwar anwesend, aber viel zu harmlos, um die TuS/WE-Defensive auch nur annähernd in Gefahr zu bringen. In der zweiten Halbzeit änderte sich nichts am Spielverlauf, die Hausherren zeigten sich weiterhin spielfreudig und waren auf weitere Tore aus. Diese fielen dann auch, zunächst war es der kurz vorher eingewechselte Johannes Wiesneth, der auf 4:0 stellte, bevor dann Benedikt Sehr seine bärenstarke Saison mit dem 5:0 krönte, was gleichzeitig den Endstand bedeute.1. FC Neukirchen 1:4 (0:3) SC Luhe-WildenauTore: 0:1 (4.) Andreas Igl, 0:2 (25.) Martin Scheinherr, 0:3 (33.) Andreas Igl, 0:4 (47.) Nico Argauer, 1:4 (82.) Daniel Weber - SR: Sebastian Reich (Illschwang) - Zuschauer: 133(röt) Das Abschiedsspiel des 1. FC Neukirchen aus der Kreisliga wurde von zahlreichen treuen Fans begleitet. Sie sahen eine Partie, die bereits nach vier Minuten zu ihren Ungunsten verlief. Einen steilen Pass über die Abwehr hinweg vollendete Andreas Igl zur Führung. Ein gut getretener Freistoß von Manuel George prallte kurz darauf ans Lattenkreuz. Die Spielanteile waren weitgehend ausgeglichen, doch die schnellen Angriffe des SC brachten häufig Gefahr vor dem Neukirchener Tor. So konnte dann auch nach 25 Minuten das 2:0 nach einem Abpraller nicht verhindert werden. Wiederum dem agilen Andreas Igl gelang noch vor der Pause die 3:0-Führung. Das 4:0 gleich danach folgte durch Nico Argauer und ließ große Befürchtungen beim bereits sicheren Absteiger aufkommen. Doch das Team um den scheidenden Spielertrainer David Hendrych zeigte weiterhin großes Bemühen, um sich halbwegs gut aus der Affäre zu ziehen. Zunehmend verlangsamte sich das Spiel, dann erzielte Daniel Weber noch den Ehrentreffer zum 1:4.1. FC Rieden 12:1 (7:1) SVL TraßlbergTore: 1:0 (22.) Pascal Hirteis, 2:0/3:0/4:0/5:0/6:0/7:0 (26./33./37./38./40./41.) Tobias Eichenseer, 8:0 (47.) Daniel Humml, 9:0 (55.) Tobias Eichenseer, 9:1 (59.) Nico Schaller, 10:1/11:1 (71./82.) Kai Hüttner, 12:1 (85.) Daniel Wein - SR: Julian Roidl (DJK Ensdorf) - Zuschauer: 110(riw) Schützenfest in Rieden und Tobias Eichenseer kürt sich mit sieben Toren zum Schützenkönig! Die Partie gegen die bereits abgestiegenen Traßlberger hatte für das Heimteam den Charakter eines Trainingsspiels. In der 22. Minute eröffnete Pascal Hirteis das muntere Scheibenschießen gegen den in allen Belangen überforderten Gast. Die technisch versierten Daniel Humml, Andreas Weiß und Marco Honig waren zu keiner Zeit in den Griff zu kriegen, so dass sie in sehenswerter Manier den FC-Stürmern servieren konnten. Einen ganz besonderen Lauf hatte Riedens Stürmer TE9 mit seinen sieben Treffern. Somit war diese Partie einen gelungene Premiere in den nagelneuen Trikots, die vor dem Spiel vom Vereinswirt "Hirschenwirt" übergeben wurden.SSV Paulsdorf 1:2 (1:0) FC EdelsfeldTore: 1:0 (43.) Patrick Schedlbauer, 1:1 (72.) Mark van den Assen, 1:2 (76.) Daniel Dehling - SR: Tobias Käßner (Kümmersbruck) - Zuschauer: 115(ac) Mit einer 1:2-Niederlage verabschiedete sich der SSV Paulsdorf aus der Saison 2016/17 und konnte seinem scheidenden Trainer Wolgang Grünwald kein Abschiedsgeschenk gewähren. Der FC Edelsfeld holte sich die nötige Motivation für die anstehende Relegation. Der Sieg der Gäste war nicht unverdient, da sie das größere Engagement an den Tag legten und die nach der 1:0-Führung sich in Sicherheit wähnenden Gastgeber überraschten. Kurz vor der Pause gelang Patrick Schedlbauer nach einem Alleingang die Führung für den SSV. Nach dem Wechsel waren die Gäste präsenter und bei zwei guten Gelegenheiten roch es schon nach dem Ausgleich. Dieser gelang Mark van den Assen nach schöner Vorarbeit von Maximilian Schöner (72.). Drei Minuten später spazierte Daniel Dehling durch die unsortierte Paulsdorfer Abwehr und markierte den Siegtreffer. Jung-Schiedsrichter Tobias Käßner zeigte einen guten Kreisliga-Einstieg.DJK Utzenhofen 2:1 (1:0) ASV HaselmühlTore: 1:0 (16.) Fabian Hummel, 1:1 (55.) Matthias Schmidt, 2:1 (65.) Geitner Michael - SR: Julius Täschner (FSV Gärbershof) - Zuschauer: 70(aun) Beiden Mannschaften merkte man zunächst an, dass es um nichts mehr ging. Die Gastgeber hatten einfach zu viele Ersatzleute auf dem Platz, während die Haselmühler schnörkellos, gradlinig und mit großem Kämpferherz spielten und mit Matthias Schmidt einen gefährlichen Sturmführer postiert hatten. Der Führungstreffer für die DJK fiel durch Fabian Hummel im Alleingang auf der linken Seite. In der 40. Minute lag das 2:0 in der Luft, doch der überzeugende Gästetorwart Patrik Stiegler bewahrte seine Mannschaft von einem größerem Rückstand. Nach dem Seitenwechsel das gleiche Bild, beide Mannschaften spielten auf verwalten und das Spiel verlagerte sich auf das Mittelfeld. In der 55. Minute passte Daniel Ibler zur Mitte, und hier stand Matthias Schmidt, der zum 1:1 ausglich. Plötzlich erhöhten die Gäste die Schlagzahl und der überragende Torwart Markus Ludwig musste in der 59. und 63. Minute zwei Bälle entschärfen. In der 65. Minute von links eine Flanke und Michael Geitner erzielte das 2:1-Siegtor. Im vierten Spiel gegen den ASV Haselmühl gelang der DJK der erste Dreier.SV Freudenberg 3:2 (1:1) Inter AmbergTore: 1:0 Johannes Dotzler (5. Foulelfmeter), 1:1 Granit Sejdiu (13.), 2:1 Florian Neiß (67.), 2:2 David Kruppa (70.), 3:2 Lukas Hirsch (89.) - Besondere Vorkommnisse: (38.) Maximilian Weiß (SVF) hält Foulelfmeter von David Kubik - SR: Adrian Kohn (FC Amberg) - Zuschauer: 95(koa) Im letzten Heimspiel der Saison schaffte der SVF noch einen versöhnlichen Abschluss. Gegen den bereits für die Aufstiegsrelegation fest stehenden SV Inter Amberg gelang der Neiß-Elf ein 3:2-Heimsieg. Es entwickelte sich eine flotte Partie, in der beide Mannschaften ihr Glück in der Offensive suchten. Bereits nach fünf Minuten netzte Freudenbergs Kapitän Johannes Dotzler per Foulelfmeter zum 1:0 ein. Kurz darauf glich Granit Sejdiu für die Gäste aus. Nach dem Wechsel gingen die Hausherren durch den scheidenden Spielertrainer Florian Neiß wieder in Führung (67.), fast im Gegenzug der Ausgleich für Inter durch David Kruppa (70.). Als beide Seiten mit einem Remis rechneten, lochte kurz vor Schluss Lukas Hirsch zum 3:2-Siegtreffer ein.