Amberg. Die Spielgemeinschaft aus Rieden und Vilshofen patzte am drittletzten Spieltag der A-Klasse Süd, der TuS Hohenburg hingegen nicht: Mit drei Punkten Vorsprung führt Hohenburg vor der SG die Tabelle an und dürfte als Meister das Rennen machen. Für Utzenhofens Reserve wird die Luft immer dünner, es riecht trotz des 0:0 gegen Etzenricht nach B-Klasse. Der SV Inter Bergsteig Amberg II hingegen überraschte durch den 2:0-Auswärtssieg in Paulsdorf und verließ dadurch den Relegationsplatz.

Germania Amberg II 2:1 (1:1) SVL Traßlberg IITore: 0:1 (4.) Johann Henschke, 1:1/2:1 (31./84.) Bastian Walentek - SR: Andreas Basler (DJK Ehenfeld-Massenricht) - Zuschauer: 60 - Gelb-Rot: (87.) Alexander Gebhard (Amberg), (90.+1) Bastian Walentek (Amberg)SG Ehenfeld II 1:1 (1:0) FC Edelsfeld IITore: 1:0 (30., Foulelfmeter) Lukas Heinz, 1:1 (59.) Markus Paulus - SR: Josef Schatz (SV Freudenberg) - Gelb-Rot: (65.) Tim Rupprecht (Edelsfeld) - Zuschauer: 60In einer zerfahrenen Partie kam die SG gegen die kampfstarken Gäste nicht über ein Remis hinaus. Sie hatten auch die erste Möglichkeit, die aber SG-Keeper Simon Wittmann vereitelte. Zwei Chancen durch Simon Falk waren die einzige Ausbeute der Heimelf die erst durch einen an Matthias Pichl verschuldeten und von Lukas Heinz verwandelten Foulelfmeter zur Führung kam. Im zweiten Abschnitt verlor das Spiel immer mehr an Niveau und die Edelsfelder nutzten eine Unachtsamkeit der heimischen Abwehr zum verdienten Ausgleich. Selbst die Gelb-Rote Karte für FCE-Spieler Tim Rupprecht brachte keine Wende mehr.SG Rieden II 1:1 (1:0) ASV Haselmühl IITore: 1:0 (45.) Jonas Hofrichter, 1:1 (63.) Patrick Ebenhöch - SR: Erdogan Sahinbay (SV Inter Amberg) - Zuschauer: 100(riwa) Der ambitionierte Aufsteiger aus Rieden/Vilshofen wollte an diesem Tag um jeden Preis gewinnen, verkrampfte dadurch in seinen Aktionen und ließ zahlreiche beste Torgelegenheiten liegen. Einzig Jonas Hofrichter konnte eine davon verwerten (45.). Haselmühl hielt tapfer dagegen und erzielte durch Patrick Ebenhöch (63.) den Ausgleich. Durch diesen Ausrutscher verpasste es Rieden/Vilshofen, den Tabellenführer Hohenburg unter Druck zu setzen.SSV Paulsdorf II 0:2 (0:0) Inter Amberg IITore: 0:1 (58.) Ali Mahmoud Shaker, 0:2 (88.) Benjamin Schneider - SR: Julian Neumeyer (JFG Mittlere Vils) - Zuschauer: 40(ac) Mit dieser Niederlage gegen den abstiegsgefährdeten Gast ist der SSV II aus der Spitzengruppe der A-Klasse Süd ausgeschieden. Gegen die clever agierenden Gäste kamen die Paulsdorfer nie richtig in die Gänge. Torchancen waren Mangelware. Nach dem Führungstreffer der Gäste durch Ali Mahmoud Shaker (58.) vermisste man ein Aufbäumen bei den Platzherren. Stattdessen machte Benjamin Schneider kurz vor dem Abpfiff mit dem einem weiteren Treffer den Sack für die Gäste zu.DJK Utzenhofen II 0:0 SG Etzenricht IISR: Josef Billner (DJK Obermässing) - Zuschauer: 25.(auna) Dieses Unentschieden tut der DJK Utzenhofen mehr weh. Ein Dreier wäre zum Klassenerhalt wichtig gewesen.TuS Hohenburg 3:0 (2:0) SV Schmidmühlen IITore: 1:0 (24.) Ludwig Semmler, 2:0 (34.) Thomas Meckl, 3:0 (76.) Florian Schiessl - SR: Joshua Koriath (SV Sulzbach) - Zuschauer: 175 - Gelb-Rot: (71.) Andreas Lautenschlager (Schmidmühlen), (81.) Philipp Hoffmann (Schmidmühlen).