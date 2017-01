Für die Verantwortlichen des 1. FC Rieden war es ein unbeschreibliches Erlebnis und eine erkenntnisreiche Reise. Bei der ein goldener Stern über dem Verein aufging.

Prominente Gratulanten Angesprochen auf den Zusammenhalt der Gesellschaft und die Rolle der Vereine, betonte Bundespräsident Joachim Gauck: Da in den Medien immer mehr über Probleme berichtet werde als über die Erfolge, entstehe ein schiefes Bild bei der Wahrnehmung der Realität.



"So braucht das Land Stützen des Zutrauens zu sich selbst und des Optimismus und auch des Willens, damit wir gestärkt werden - und zwar zum Positiven. Wir brauchen dieses Training von Energie und des Glaubens an sich selbst und an die Zukunftsfähigkeit. Und hier baut der Sport als Ganzes über die hervorgerufene Haltung eines jeden einzelnen Demokratie mit." Die Vereinsvertreter hätten "eine sehr, sehr wichtige Bedeutung für das gesamte Funktionieren unserer freien und demokratischen Gesellschaft".



In einer Präsentation wurde das schon mehrfach ausgezeichnete Umwelt- und Energiekonzept des 1. FC Rieden vorgestellt. Bundespräsident Joachim Gauck, DOSB-Präsident Alfons Hörmann und BVR-Präsident Uwe Fröhlich überreichten Richard Weigert vom FC den Goldenen Stern mit Urkunde und einer Geldprämie.



Der Stern des Sports wurde zum 13. Mal vergeben. Die 16 Gewinner hatten sich auf Lokal- und Landesebene mit Bronze und Silber für das Bundesfinale qualifiziert. Ausgeschrieben wird der Wettbewerb von den Volksbanken-Raiffeisenbanken und dem DOSB seit 2004. Zu den ersten Gratulanten zählten MdB Claudia Roth, Rainer Koch (Vizepräsident des DFB und BVF-Präsident), DOSB-Vorstandsvorsitzender Michael Vesper und Profisportlerin Tina Schüssler. Zuvor hatten schon Ministerpräsident Horst Seehofer und MdB Alois Karl schriftlich ihre Anerkennung gezollt. (riw)

Berlin/Rieden. Die Goldenen Sterne des Sports wurden im Atrium der Deutschen Zentral-Genossenschaftsbank in Berlin verliehen. Auch wenn es für die Riedener am Ende nicht der Große Stern in Gold wurde: Ihr Vertreter und die Vorstände der Raiffeisenbank Unteres Vilstal, Dr. Michael Doblinger und Karl Schlagbauer, waren glücklich, als Bayernsieger unter den besten Bewerbern Deutschlands zu sein. Dafür durften sie einen kleinen Goldenen Stern für ihr Konzept in Sachen Umwelt und Energie mit nach Hause nehmen.Der FC gratulierte Eintracht Hildesheim zum Sieg beim Wettbewerb. Der niedersächsische Verein hat Sport-Arbeitsgemeinschaften an Ganztagsschulen der Stadt angeboten und so rund 1300 Kindern eine Ergänzung zum Schulsport ermöglicht. Bei der zweitägigen Veranstaltung wurde zum zweiten Mal der Publikumspreis des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) bekanntgegeben. Wie schon beim Landesentscheid in Bad Gögging trafen die Riedener in Berlin wieder die mehrfache Deutsche-, Europa- und Weltmeisterin im Kickboxen und Profiboxen, Sängerin und Moderatorin Tina Schüßler (42), und Lebenspartner Clemens Brocker aus Augsburg.Als Folge eines angeborenen Herzfehlers erlitt Schüßler 2009 einen schweren Schlaganfall, kämpfte sich danach mühsam ins Leben zurück und startete ihr Comeback. Sie ist unter anderem Patin des Kinderschmerzzentrums Augsburg, Botschafterin des BRK, der Bayerischen Krebsgesellschaft, des Mutter-Kind-Zentrums am Klinikum Augsburg und für das Projekt "Stunde des Herzens". Zusammen mit Jérôme Boateng, Lukas Podolski und vielen weiteren Prominenten macht sie sich auch für die DKMS (ehemals Deutsche Knochenmarkspenderdatei) stark. Schüßler sagte den Riedenern zu, sie demnächst zu besuchen.Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein betonte, dass mit der Preisverleihung "die größtmögliche Bühne für das ehrenamtliche Engagement in Deutschland, verbunden mit dem persönlichen Dank des Bundespräsidenten Joachim Gauck, geboten werde". DOSB-Präsident Alfons Hörmann machte deutlich, dass "die 90 000 Sportvereine mit 300 Millionen Stunden ehrenamtlicher Arbeit als soziale Tankstellen fungieren und die Vereine den Kitt in unserer Gesellschaft darstellen. Dort werden Menschen zusammengeführt und verbunden, und dadurch bleibt unser Land in Bewegung."