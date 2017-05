Der Meister der Kreisklasse Süd 2016/17 heißt SV Schmidmühlen, Nummer zwei TuS Rosenberg. Und für den Vize geht die Saison weiter, ebenso wie für den FC Großalbershof. Ursensollen schaut dagegen in die Röhre.

Amberg. Rosenberg muss gleich am Mittwoch, 24. Mai (18.30 Uhr), in Schnaittenbach gegen die DJK Weiden ran. Der Sieger spielt Kreisliga. Der FC Großalbershof könnte sich mit einem Erfolg über den ASV Neustadt/WN retten (Donnerstag, 25. Mai, 14.30 Uhr in Etzenricht), ansonsten geht die Mühle am Sonntag, 28. Mai, weiter.Loderhof/Sulzbach 0:4 (0:2) DJK Ammerthal IITore: 0:1/0:2/0:3 (5./40./55.) Markus Pöllinger, 0:4 (65.) Lukas Peter - SR: Fritz Pickel (ASV Schwend) - Zuschauer: 40Illschwang/Schwend 1:2 (0:1) SV SchmidmühlenTore: 0:1 Christopher Roidl (22.), 0:2 Alexander Graf (87.), 1:2 Fabian Hartmann (90.+1, Strafstoßtor) - SR: Phillip Ebner (Kirchensittenbach) R- Zuschauer: 140(rof) In der sehr schnellen Begegnung gegen den Tabellenführer verkaufte sich der SV Illschwang/Schwend gut und spielte über weite Teile auf Augenhöhe mit den Gästen aus Schmidmühlen mit. Die Abwehrreihe der Heimmannschaft war hoch konzentriert und verteidigte die Angriffe der starken Gäste Offensive effektiv. Aber in der 22. Spielminute konnte sich Christopher Roidl durchsetzen und erzielte den Führungstreffer. Die Elf um Spielertrainer Alexander Heldrich steckte nicht auf und erspielte sich im weiteren Verlauf die ein oder andere Möglichkeit, wodurch die Begegnung lange Zeit offen blieb. Erst Alexander Graf erlöste den SV Schmidmühlen drei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit mit seinem Treffer zum 0:2. In der Nachspielzeit verkürzte der SV Illschwang/Schwend durch einen von Fabian Hartmann sicher verwandelten Elfmeter noch auf 1:2, die Zeit reichte dann allerdings nicht mehr, um sich für eine gute Leistung mit einem Punkt zu belohnen.TuS Rosenberg 2:1 (0:1) SV KauerhofTore: 0:1 (40.) Uli Schmalzl, 1:1 (75., Foulelfmeter) Pascal Behringer, 2:1 (89.) Kevin Roehrer - SR: Markus Lutter - Zuschauer: 200(akk) Seine Chance auf den Titel wollte der TuS wahren und ging dementsprechend motiviert und engagiert in das Derby vor gut 200 Zuschauern. Die Hüttenstädter kontrollierten das Geschehen, ließen allerdings einige Chancen fahrlässig liegen. Fünf Minuten vor dem Wechsel staubte Uli Schmalzl aus dem Gewühl heraus zum 0:1 ab und stellte damit den Spielverlauf komplett auf den Kopf. Nach Wiederbeginn verstärkten die Platzherren ihre Aktionen und erspielten sich Möglichkeiten fast im Minutentakt. Erst in der 75. Minute schaffte Pascal Behringer, der einen berechtigten Elfer sicher verwandelte, den längst fälligen Ausgleich. Mit Glück und Geschick hielten die kampfstarken Gäste ihren Kasten bis zur vorletzten Minute sauber. Nach einer Standardsituation setzte Kevin Roehrer das Leder aus leicht abseitsverdächtiger Position zum viel umjubelten Siegtreffer in die Maschen. Für den TuS Rosenberg geht es nun in der Relegationsrunde darum, den Aufstieg doch noch unter Dach und Fach zu bringen.1. FC Schlicht 3:2 (0:2) FC GroßalbershofTore: 0:1 (10.) Dennis Fotiadis, 0:2 (18.) Gustavo Mora Barth, 1:2 (51.) Dominik Obermeier, 2:2 (60.) Alexander Held, 3:2 (63.) Dominik Obermeier - SR: Andreas Basler (Ehenfeld) - Zuschauer: 80(ct) Es schien so, als wollte der 1.FC Schlicht nahtlos an die letzten Heimpleiten anschließen, denn man verpennte den Start in das letzte Punktspiel völlig. Die Gäste wirkten deutlich entschlossener und nützten die Schlichter Schläfrigkeit zu zwei schnellen Toren. Zur Halbzeit lagen sie damit verdient mit 2:0 vorn. Eine kräftige Standpauke von FCS-Trainer Stefan Braun verfehlte dann aber offenbar ihre Wirkung nicht, denn die Heimelf kam erheblich engagierter aus der Kabine. Man attackierte die bis dahin vor allem kombinationssicherer wirkenden Gäste energischer und kam so auch besser ins Spiel. Der Anschlusstreffer durch Dominik Obermeier motivierte zusätzlich und mit einem Doppelschlag nach einer Stunde durch Alexander Held und erneut Dominik Obermeier drehte man das Spiel. Mit dem Sieg setzte die junge und völlig neu formierte Schlichter Mannschaft doch noch ein Ausrufezeichen unter eine sehr zufrieden stellend verlaufene Saison.SV Köfering 1:2 (1:0) TuS SchnaittenbachTore: 1:0 (30.) Marc Arbogast, 1:1 (58., Foulelfmeter) Gabi Schimon, 1:2 (89.) Simon Schindler - Zuschauer: 35 - SR: Markus Schreiner(svk) Nach dem klaren Ergebnis aus dem Hinspiel für Köfering wollten die Schnaittenbacher ihren Lauf aus der Rückrunde mitnehmen und Wiedergutmachung betreiben. Doch Anfangs war es der Gastgeber, der sich mir einigen schönen Kombinationen ein ums andere mal vor das Tor der Gäste spielen konnte, einzig der Abschluss war zu unpräzise. Nach einer Ecke verwandelte Marc Arbogast zur Führung für Köfering. In der 58. Minute entschied der Schiedsrichter nach Foul im Sechzehner auf Elfmeter für die Gäste. Den fälligen Strafstoß verwandelte Gabi Schimon. In der Folge gab es noch auf beiden Seiten die ein oder andere Möglichkeit das Spiel zu entscheiden, doch erst in der 89. Minute besorgte der eingewechselte Simon Schindlerden Sieg für die Gäste.DJK Ursensollen 1:1 (1:1) SV Raigering IITore: 1:0 (20.) Tobias Eichermüller, 1:1 (35.) Oktay Türksever - SR: Reinhold Roth (ASV Schwend) - Zuschauer: 120(mdl) Alles oder Nichts lautete das Motto auf Ursensollener Seite im letzten Spiel gegen die Reserve des SV Raigering. Nur mit einem Heimsieg war das begehrte Ziel, Platz 2, noch möglich. Und die Hausherren gingen entsprechend von Beginn an motiviert zu Werke und spielten munter nach vorne. Verdienter Lohn der offensiven Spielweise war der Führungstreffer durch Tobias Eichermüller. Trotz der Führung gab es immer wieder Unsicherheiten im Spielaufbau der DJK und die Gäste kamen dadurch besser ins Spiel. Mit einem satten Schuss markierte Türksever den Ausgleich für die Gäste und sorgte so für eine Ernüchterung auf Ursensollener Seite.Nach dem Seitenwechsel riskierte Ursensollen viel und wäre auch fast belohnt worden, doch Gästekeeper Mauracher parierte glänzend die Möglichkeiten von Kotzbauer und Eichermüller. Nachdem die Hauer-Elf die Defensive mehr und mehr auflöste, stand man hinten mehrmals gefährlich offen und die Gäste hatten riesige Möglichkeiten, das Spiel für sich zu entscheiden. Glücklicherweise wurden selbst die besten Chancen kläglich vergeben. Ursensollen muss sich nun mit dem undankbaren dritten Rang zufrieden geben.