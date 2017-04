Amberg. Besondere Brisanz liegt in der Kreisklasse Süd auf dem Stadtduell zwischen dem SV Kauerhof und dem FC Großalbershof, denn gewinnen die Schwarz-Gelben, haben sie einen Meilenstein in Sachen Klassenerhalt gesetzt. Siegen die Forsthofer, wird es "unten" noch einmal so richtig eng. Spitzenreiter SV Schmidmühlen hat Heimrecht gegen Aufsteiger Schnaittenbach, der den Klassenerhalt fast schon in der Tasche hat.

Der 20. Spieltag der Liga steht aber auch im Zeichen des Verfolgerduells zwischen dem TuS Rosenberg (2.) und dem SV Hubertus Köfering (4.), denn reicht es für die Hüttenstädter zu einem Erfolg im Aicher-Stadion, sind sie zumindest im Rennen um Platz zwei angekommen und hätten einen Verfolger mal ein bisschen abgehängt. Auf Rang drei hat sich die DJK Ursensollen vorgeschoben, die zum Nachbarn SV Illschwang/Schwend fährt und im Derby nicht leer ausgehen sollte, um die gute Ausgangsposition zu festigen und "weiter ein bisschen nach oben gucken zu können". Die Hausherren rangieren auf dem siebten Platz und spielen eine grundsolide Saison, "in der uns nur ab und zu die Konstanz fehlt und wir auch zu viele Chancen liegen lassen", so ein dennoch zufriedener Trainer Alexander Heldrich. "Wir sind seit sechs Spielen ungeschlagen und wollen diese kleine Serie natürlich noch ein bisschen ausbauen." Gegen Ursensollen fehlen jedoch sieben Spieler.In der Verfolgermeute findet man auch die SpVgg Ebermannsdorf, die als Rangfünfter eine starke Saison spielt und für den gastgebenden SV Loderhof zum Zünglein an der Waage werden kann. Wenn die Herzogstädter aus diesem Heimvorteil nichts holen, wird es richtig eng. Im Duell der Tabellennachbarn FC Schlicht und SV Hahnbach II liegt ein knapper Spielausgang am Rennweg nahe. Mit 21 beziehungsweise 25 Pluspunkten sollte die Saison für beide Clubs keine besonderen sportlichen Ängste mehr bringen. Die DJK Ammerthal II (13.) braucht unbedingt einen Befreiungsschlag, um ihre missliche Situation aufzuhübschen. Der Gast aus Raigering hat 21 Punkte mehr auf der Habenseite und will diese Pläne natürlich durchkreuzen.