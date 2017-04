Vier Spielausfälle am Ostermontag: Die Kreisliga Süd zollt dem kurzen aber heftigen Schneefall Tribut. Wenigsten die bisherigen Nachholspiele sind am Samstag nachgeholt worden. Dabei schockt der 1. FC Rieden den Tabellenführer.

Amberg. Kreisspielleiter Albert Kellner hat eine Partie bereits terminiert: Der SV Freudenberg erwartet den 1. FC Rieden am Mittwoch, 26. April, um 18.15 Uhr. Wann die drei anderen Spiele nachgeholt werden, ist noch offen.Ein munteres Schützenfest erlebten die Zuschauer am Bergsteig: Der SV Inter Amberg hatte zum Derby gegen Germania eingeladen -- und zum Toreschießen. In diesem Duell lagen zuerst die Hausherren mit 3:1 vorne, ehe die Germanen auf 3:4 davonzogen. Ein Elfmeter von Albert Sejdiu brachte den 4:4-Endstand.Der SV 08 Auerbach wahrte seine Chance auf den zweiten Platz mit einem glatten 3:0-Sieg in Haselmühl. Und der 1. FC Rieden schockte den Tabellenführer TuS/WE Hirschau: Zwei Daniels - einmal Grabinger und einmal Humml - trafen zum 2:1-Sieg, doch Hirschau bleibt immer noch auf Platz eins.Das mit Spannung erwartete Derby zwischen dem FC Edelsfeld und dem TSV Königstein fiel der Witterung zum Opfer.Spiele vom MontagASV Haselmühl - SV 08 Auerbach 0:3 (0:1) Tore: 0:1 (3.) Dominik Meyer, 0:2 (49.) Manuel Trenz, 0:3 (86.) Paul Zura - SR: Matthias Zahn (FC Großalbershof) - Zuschauer: 50.Inter Amberg - Germania Amberg 4:4 (3:4) Tore: 1:0 (4.) David Kubik, 2:0 (10.) Jiri Scheinherr, 2:1 (14.) Hermann Kohl, 3:1 (17.) David Kruppa, 3:2 (30.) Florian Danzer, 3:3 (35.) Iwan Riel, 3:4 (40.) Adrian Mayer, 4:4 (63., Elfmeter) Albert Sejdiu - SR: Marcel Bittner (Henger SV) - Zuschauer: 145.DJK Utzenhofen - SSV Paulsdorf 2:0 (1:0) Tore: 1:0 (18.) Jiri Abel 1:1 (70.) Jiri Abel - SR: Stefan Herget (TSV Falkenheim Nürnberg) - Zuschauer: 75FC Edelsfeld - TSV Königstein abges. 1. FC Neukirchen - SVL Traßlberg abges. SV Freudenberg - 1.FC Rieden abges. Luhe-Wildenau - TuS/WE Hirschau abges.Spiele vom SamstagSC Luhe-Wildenau - SVL Traßlberg 3:2 (1:1) Tore: 1:0 (33.) Nico Argauer, 1:1 (43., Elfmeter) Michael Behrend, 1:2 (50.) Thomas Behrend, 2:2 (70.) Johannes Schreier, 3:2 (82.) Nico Argauer - Gelb-Rot: (56.) Johannes Mende (Traßlberg), (78.) Thomas Behrend (beide Traßlberg) - SR: Natalie Kink (SV Störnstein) - Zuschauer: 50.1. FC Neukirchen - ASV Haselmühl 1:1 (1:0) Tore: 1:0 (45.) Manuel George, 1:1 (60.) Daniel Ibler - SR: Maximilian Hasler (Sparta Noris Nürnberg) - Zuschauer: 1601. FC Rieden - TuS/WE Hirschau 2:1 (0:1) Tore: 0:1 (11.) Raphael Hirmer, 1:1 (72.) Daniel Grabinger, 2:1 (86.) Daniel Humml - SR: Andreas Leykauf (BSC Regensburg) - Zuschauer: 190SSV Paulsdorf - Germania Amberg 1:0 (0:0) Tor: 1:0 (56.) Ilir Mujku - SR: Alexander Nistschuk (SVK Beiertheim) - Zuschauer: 95.