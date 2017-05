Nach 90 Minuten steht es im Relegationsspiel zwischen der DJK Weiden und dem TuS Rosenberg 0:0. Nach der Verlängerung auch noch. Das Elfmeterschießen muss entscheiden, wer in der Saison 2017/18 in der Kreisliga spielen wird.

Schnaittenbach. Im Elfmeterschießen waren die Schützen beider Teams hochkonzentriert, alle verwandelten - bis Weiden den letzten verschoss. Patrick Wölfel verwandelte, und somit gelang dem TuS Rosenberg in der ersten Saison unter dem neuen Trainer Rainer Summerer der Wiederaufstieg in die Kreisliga.Die Jungs von Trainer Rainer Summerer eröffneten die Begegnung mit schön herausgespielten Chancen. So stand bereits in der Anfangsphase der Rosenberger Angreifer Sven Wuttig in guter Position frei vor dem Kasten des Weideners Schlussmanns Daniel Hecht, scheitertete jedoch und eine frühe Führung ließ noch auf sich warten.Der TuS Rosenberg erspielte sich in der ersten Hälfte ein leichtes Übergewicht und kam immer wieder gut vor das Tor der DJK Weiden und beschäftigte permanent die Defensive des Kreisligisten. Vor allem durch Standards und Ecken herrschte höchste Gefahr bei der DJK Weiden, doch Schlussmann Daniel Hecht hielt in einigen Situationen glänzend und verhinderte den Rückstand. Doch auch die Weidener versuchten nicht nur die Defensive zu stärken, sondern auch ihren besten Angreifer, Fanz-Josef Birawsky, in Position zu bringen. Die Definsive des TuS Rosenberg war jedoch zu stark und ließ kaum Raum für Tormöglichkeiten.In der Halbzeitpause wechstelten nicht nur beide Mannschaften, sondern auch das Wetter und es wurde eine sommerliche Regenpartie auf nassem Geläuf. Nun kamen auch die Spieler der DJK zu nennenswerten Chancen und hätten durch Franz-Josef Birawski verdient in Führung gehen können. Es war nun eine ausgeglichene Parte mit Tormöglichkeiten auf beiden Seiten.Die beste hatte jedoch wieder mal der TuS Rosenberg, nach einem Freistoß durch Pascal Behringer und einem umjubelnden Führungstreffer durch Luber Stefan - der Schiri entschied jedoch auf abseits.Es blieb weiterhin bei einem torlosen Unentschieden und die Begegnung ging in die Verlängerung. Hier versuchten beide Mannschaften mit kontrollieren Angriffen nicht zu viel Risiko einzugehen, Torchancen ergaben sich jedoch auf beiden Seiten. Doch auch der Rosenberger Schlussmann Maximilian Kleiner ist nicht umsonst die Nummer Eins und hielt seinen Kasten weiterhin sauber. Beide Mannschaften konnten auch in der Verlängerung keinen entscheidenden Treffer erzielen und es kam es zum entscheidenen Elfmeterschießen.

Relegation

Zur KreisligaDJK Weiden n.E. 3:5 (0:0) TuS RosenbergTore Elfmeterschießen: 0:1 Pascal Behringer, 1:1 Markus Hüttner, 1:2 Stefan Götz, 2:2 Franz-Josef Birawsky, 2:3 Philipp Geitner, 3:3 Christian Fehn, 3:4 Kevin Roehrer, 3:5 Patrick Wölfel - SR: Moritz Fischer - Zuschauer: 350 - Besondere Vorkommnisse: Unentschieden (0:0) in der regulären Spielzeit und 0:0 auch nach VerlängerungPeter Hilburger übernimmt FSV GärbershofGärbershof. Mit Beginn der neuen Saison übernimmt das Eigengewächs Peter Hilburger das Traineramt beim FSV Gärbershof. Er ist beim Verein bestens vernetzt und trainiert seit Abschluss seiner aktiven Laufbahn (2009) Jugendmannschaften. Ab Sommer kommt seine komplette A-Jugend mit 15 Spielern in den Seniorenbereich. Der verheiratete Familienvater hat dabei einen großen Anteil, dass seine Jungs in die Kreisliga aufgestiegen sind und dort eine sehr gute Rolle gespielt haben, so Siegfried Jobst, 1. Vorsitzender. Die erfolgreiche Jugendarbeit der vergangenen Jahre soll nun Früchte tragen.Der 50-jährige Industriemeister hat 2011 die Trainer-C-Lizenz erworben und seit dem weitere regelmäßige Fortbildungen absolviert. Teamarbeit steht für ihn im Vordergrund. Laut Aussage von Peter Hilburger hat er ein kompetentes Betreuer-Team um sich organisiert, welches ihn bei der Arbeit tatkräftig unterstützen wird. Den Spielern möchte er Disziplin, Zusammengehörigkeitsgefühl und Spaß beim Fußball vermitteln.Dazu gehört auch die notwendige Wertschätzung sowie funktionierende Kommunikation den Spielern gegenüber. Vorstand Siegfried Jobst ist sich sicher, dass der FSV Gärbershof mit dem "Julian- Nagelsmann-Modell" die Rückkehr in die Kreisklasse schaffen wird.