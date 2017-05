Amberg. An der Tabellenspitze der A-Klasse Nord wird sich die Meisterschaft und die Aufstiegsrelegation wohl erst am letzten Spieltag entscheiden: Der TSV Theuern führt, der SV Etzelwang ist einen Zähler zurück und hat noch ein Spiel auf Halde. Im Keller der Liga wird neben dem Absteiger, der DJK Ursensollen II, noch der Relegationsteilnehmer in der Abstiegsrunde gesucht. Noch mehrere Clubs sind darin verwickelt, die schlechtesten Karten haben derzeit der ESV Amberg und der TSV Neudorf.

Der Tabellenführer aus Theuern erwartet die DJK Gebenbach II, eine Mannschaft, die lange oben mitgespielt hat, vor allem aus personellen Gründen nun aber im gediegenen Mittelfeld der Liga zu Hause ist. Die Reserve des Landesligameisters ist zu Hause mittelprächtig gut, hat aber auf fremdem Terrain eine starke Bilanz. Für die Kramer-Jungs zählt nur ein Sieg, aber der wird ein hartes Stück Arbeit werden.Der SV Etzelwang hat die besseren Karten und wohl auch die leichtere Aufgabe, denn beim Ex-Kreisklassisten stellt sich der TSV Neudorf vor, der große Sorgen um den Verbleib hat und die Abstiegsrelegation fürchtet. Gewinnen die Platzherren und auch ihr Nachholspiel am Mittwoch in Michaelpoppenricht, wäre die Spitzenposition wieder erklommen. Das ist natürlich das Ziel der Mannschaft, die als klarer Favorit in das Match geht.Am Tabellenende ist die DJK Ursensollen II auf Abschiedstour. Zu Gast am Rengberg ist der FV Vilseck II, und wenn er diese Hürde nehmen sollte, sollte auch der Ligaverbleib eingetütet sein. Den 13. Platz fürchtet derzeit neben Neudorf vor allem der ESV Amberg. Die Eisenbahner haben immer wieder mal geschwächelt und sind nun auf den vorletzten Rang abgerutscht. Diesmal geht die kurze Fahrt zu den SF Ursulapoppenricht, die auch daheim eine scharfe Klinge schlagen und den auswärts eher schüchternen ESV Amberg vor ganz schöne Probleme stellen werden, damit er nicht leer ausgeht.Der FC Kaltenbrunn kann im Heimspiel gegen die DJK Amberg noch einen weiteren Volltreffer landen, und der SV Sorghof II wird den FSV Gärbershof, der noch theoretische Chancen auf einen aufstiegsverdächtigen Platz hat, auf Herz und Nieren prüfen.