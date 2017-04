Amberg-Sulzbach. 221 Kinder sind zwischen Oktober 2016 und März 2017 zu Schüler- und Buslotsen ausgebildet worden - 156 haben die Abschlussprüfung bestanden. Die Verkehrserzieher der Polizeiinspektion Amberg, Polizeihauptkommissar Harald Heselmann und Polizeioberkommissar Horst Strehl, waren dafür an den Schulen in Amberg und im Landkreis im Einsatz, heißt es in einer Pressemitteilung.

Ab dem vollendeten 13. Lebensjahr können Kinder Schüler- oder Buslotse werden. Die Ausbildung umfasst vier Tage mit je zwei Unterrichtseinheiten zu Verkehrsthemen wie Straßenverkehrsordnung, Fahrerlaubnisrecht, Erkennbarkeit durch reflektierende Kleidung und natürlich Aufgaben der Schüler- und Buslotsen. Auch auf das richtige Verhalten nach einem Unfall wird hingewiesen. Die Ausbildung endet mit einer Prüfung. Buslotsen achten darauf, dass alle geordnet einsteigen, unterbinden Raufereien oder Schubsereien, halten Schüler vom Fahrbahnrand fern und unterstützen Jüngere, die noch nicht verkehrssicher sind.Schülerlotsen sammeln ihre Schützlinge am Fahrbahnrand, sind beim Überqueren der Straße behilflich und weisen mit Winkerkelle und auffälliger Kleidung Kraftfahrer auf ihre Sorgfaltspflicht gegenüber kleinen Fußgängern hin.Die Verkehrshelfer arbeiten ehrenamtlich. Unterstützt werden sie von der Verkehrswacht, die reflektierende Kleidung und Kellen besorgt. Manche Schulen organisieren als Zeichen der Anerkennung für die Lotsen einen Ausflug oder ein Grillfest. Einige der neuen Prüflinge sind schon aktiv.