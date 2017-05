Es begann 2013 wie eine Provinzposse. Inzwischen steht Eilsache auf etlichen Aktendeckeln des Gerichts. Nicht ohne Grund.

Letzte Ermahnung

Blogs als jugendgefährdend eingestuft

Völlig hemmungslos

"Ein Zufallsfund"

Man kann von Ihnen verlangen, dass Sie sich wenigstens ein paar Stunden anständig aufführen. Amtsgerichtsdirektor Ludwig Stich

Amberg-Sulzbach. Seit Jahren beschäftigt Hans F. (Name geändert) die Polizei und Justiz. Längere Pausen auf seinen beiden Internet-Blogs, die vor Beleidigungen, Anzüglichkeiten und Obszönitäten nur so strotzen, gibt es lediglich, wenn er in Haft sitzt. Unter Beleidigung firmiert auch ein neuer Strafprozess gegen den Mann aus dem Landkreis. Er begann am Montag vor dem Amtsgericht.Doch es verbirgt sich deutlich mehr dahinter. Oberstaatsanwalt Dr. Thomas Strohmeier hat vier Anklagen gegen den 63-Jährigen aus dem Landkreis zusammengefasst. Außer diversen Beleidigungen geht es um einen Verstoß gegen das Waffengesetz, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und den Besitz sowie die Verbreitung von Kinder- und Jugendpornografie.Amtsgerichtsdirektor Ludwig Stich möchte die Punkte eigentlich in aller Ruhe in zwei Verhandlungstagen abarbeiten. Doch immer wieder versuchte Hans F. zu provozieren, so dass er sich schließlich die letzte Ermahnung des Gerichtsvorsitzenden einhandelte, sich "wenigstens ein paar Stunden anständig" aufzuführen.Die Geschichte mit dem Waffengesetz geht auf eine Beleidigung von Landrat Richard Reisinger im Jahr 2013 zurück. Als Hans F. via Internet im Zuge dieses Händels ein Schnellfeuergewehr unter dem Tenor, wenn Worte nicht mehr helfen, abbildete, sah sich die Polizei zu einer sogenannten Gefährderansprache veranlasst. Sie wollte wissen, ob der Angeklagte Waffen hat. Die Ausbeute war ein freiwillig herausgegebenes Luftgewehr. Ein Sachverständiger sagte nun aus, dass es einer Waffenbesitzkarte unterliege, über die der 63-Jährige nicht verfügt.Im vergangenen Jahr war die Landesmedienanstalt auf die beiden Blogs des Mannes aufmerksam geworden. Sie stufte sie wegen der darin verbreiteten Gewaltverherrlichung, Ausländerfeindlichkeit und neonazistischer Aussagen als jugendgefährdend ein. Per Bescheid und der Androhung eines Zwangsgeldes wurde deshalb dem Angeklagten ein Verbot beider Blogs auferlegt. Das kümmert Hans F. wenig. "Bei mir ist nichts zu holen", beschied er im Gerichtssaal dem Geschäftsführer und Justiziar der Kontrollinstanz rundheraus.Die beiden Männer hatten den 63-Jährigen angezeigt, weil sie von ihm per Internet als "Nazi-/Stasi-Zensurschergen" tituliert wurden. Als Zeugen geladen, sagten sie aus, von dieser Diffamierung tief getroffen worden zu sein. Viel gewöhnt ist auch der Chef der der JVA Straubing angeschlossenen Abteilung für sicherheitsverwahrte Straftäter. Er musste sich als "KZ-Leiter" beschimpfen lassen, weil er einen Brief des Angeklagten, der an einen der Sicherheitsverwahrten gerichtet war, zurückhielt.Das Schreiben wurde als therapiegefährdend eingestuft, weil der mehrfach abgeurteilte Sexualstraftäter seine pädophilen Neigungen hinter sich lassen möchte, Hans S. Zeilen, so der Abteilungsleiter als Zeuge, jedoch genau diese sexuelle Orientierung angesprochen habe.Die Anklagepunkte wegen Kinder- und Jugendpornografie sind laut eines der ermittelnden Polizeibeamten "ein Zufallsfund". Bei einer Durchsuchung des von dem 63-Jährigen bewohnten Hauses waren wegen anderweitiger Ermittlungen ein Laptop und über 80 DVDs sichergestellt worden. Eine Durchsicht förderte über 13.000 Bild- und mehr als 450 Videodateien mit erotischen bis pornografischen Inhalten zutage. Ein Teil davon wird als Kinder- und Jugendpornografie eingestuft, einige wenige Beispiele sind deshalb angeklagt.Und dann ist da noch der Anklagepunkt wegen Widerstands. Hier geht es um den Vollzug eines Haftbefehls zum Antritt einer zweimonatigen Strafhaft im September 2016: wegen Beleidigung.