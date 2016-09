Fast vier Stunden lang war die A 6 zwischen den Anschlussstellen Sulzbach-Rosenberg und Alfeld gestern in Richtung Nürnberg gesperrt. Ursache war ein heftiger Auffahrunfall, in den ein Lkw der Autobahnmeisterei verwickelt war. Genauer gesagt wurde er beim Absichern einer Wanderbaustelle Opfer des Geschehens, das gegen 9.40 Uhr seinen Lauf nahm.

Der Lenker eines tschechischen Sattelschleppers war laut Polizei von der Sonne in seinem Rückspiegel so stark geblendet, dass er nicht rechtzeitig auf die linke Spur steuerte, um den kurz nach der Auffahrt Sulzbach-Rosenberg sehr langsam fahrenden orangefarbenen Brummi zu überholen. Dessen Anhänger forderte per Schild zum Spurwechsel auf und wies auf die nahende Wanderbaustelle hin. Der 26-jährige Tscheche riss zwar noch das Lenkrad herum, erwischte aber mit der Front seines Lkw den Anhänger und das Heck der Zugmaschine. Der Sattelschlepper wurde vorne stark eingedrückt - die Verkehrspolizeiinspektion schätzte den Schaden allein hier auf 80 000 Euro. Der Fahrer kam trotz des starken Aufpralls mit dem Schrecken davon. Allerdings lösten sich Teile seiner Ladung, die aus leeren Europaletten bestand. Etliche Holzträger verteilten sich auf die Autobahn, die auch deshalb inklusive Bergung der zwei Lkw bis gegen 13.30 Uhr bis Alfeld gesperrt werden musste.Polizei und Feuerwehr Illschwang leiteten den Verkehr um, was vor allem anfangs zu Staus führte. Dass der Auffahrunfall nicht noch heftiger ausging, ist laut Polizei dem Umstand zu verdanken, dass der Tscheche nicht mehr mit vollem Tempo unterwegs war. Der 45-jährige Fahrer des Autobahnmeisterei-Brummis wurde beim Aufprall dennoch leicht verletzt und musste zur Behandlung ins Krankenhaus nach Sulzbach-Rosenberg gebracht werden.