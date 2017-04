Der Aero-Club Schmidgaden knüpft an die Zeit nach seiner Gründung 1960 an und bildet wieder Piloten für einmotorige Flugzeuge aus. "Nach längerer Zeit steigen wir wieder in den Schulbetrieb ein", erklärt Vorsitzender Horst Schreyer. Er hat sich für de Anfang eine gewerbliche Flugschule mit ins Boot geholt.

Schmidgaden. Bis Ende vergangenen Jahres war der 35 Mitglieder starke Verein Pächter des Flugplatzgeländes, das der Deutschen Steinzeug AG gehörte. "Nun haben wir das Gelände gekauft und können den Flugbetrieb in Eigenregie gewährleisten", erklärt Horst Schreyer.Verantwortlich für die Pilotenausbildung ist Fluglehrer Peter Döllner. Der gebürtige Amberger lebte lange in Bremen und betrieb dort eine eigene Flugschule. Jetzt ist er in seine Heimat zurückgekehrt und stellt sich in den Dienst des Aero-Clubs Schmidgaden. Der Inhaber einer Berufspiloten-Lizenz arbeitet mit einer gewerblichen Flugschule aus dem Nürnberger Raum zusammen und stellt sich auf die zeitlichen Wünsche seiner Schüler ein. Fliegen kann lernen, wer mindestens 16 Jahre alt ist.Die theoretische Ausbildung erfolgt in einem 16-tägigen Lehrgang, die praktische Flugausbildung nach Absprache. Die Theorie umfasst die Bereiche Navigation, Flugzeugkunde, Aerodynamik, Meteorologie, Luftrecht und Verhalten in Ausnahmefällen. Dann geht es in die Praxis. Nach 45 Flugstunden hat Peter Döllner die meisten Nachwuchspiloten so weit, dass sie alleine fliegen können.Die praktische Ausbildung erfolgt am Flugplatz in Schmidgaden auf vereinseigenen Maschinen. Zunächst werden Starts und Landungen geübt. Peter Döllner sitzt, wie der Fahrlehrer im Auto, neben dem Schüler und kann damit jederzeit eingreifen. Nach den ersten Alleinflügen über dem Vereinsgelände geht es darum, auch andere Flugplätze anzufliegen und sich in der Luft zu orientieren.Zwischen fünf Wochen und einem halben Jahr sollte sich Zeit nehmen, wer den Pilotenschein machen möchte. Die Kosten liegen je nach Anzahl der Flugstunden zwischen 8000 und 10 000 Euro. Interessenten können Kontakt aufnehmen mit Vorsitzendem Horst Schreyer (0157/54 30 89 70) oder Fluglehrer Peter Döllner (0173/3 09 99 00).