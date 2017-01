Amberg-Sulzbach. Die winterlichen Straßenverhältnisse haben am Mittwoch im Landkreis Amberg-Sulzbach auf tragische Weise ein Todesopfer gefordert. Es handelt sich um einen 61 Jahre alten Amberger, wie das Polizeipräsidium Oberpfalz in Regensburg mitteilte.

Der Mann war bei Rothsricht (Birgland) gegen 6.30 Uhr auf der Kreisstraße AS 36 mit seinem Auto in einer Schneewehe steckengeblieben, wobei am Fahrzeug kein nennenswerter Schaden entstand. Als ein hinzugekommener Landwirt mit seinem Traktor den Wagen herauszog, brach der 61-Jährige plötzlich zusammen. Der alarmierte Rettungsdienst brachte ihn "unter laufender Reanimation", wie Polizeisprecher Armin Bock schilderte, ins Sulzbach-Rosenberger Krankenhaus, wo er später verstarb. Die Ermittlungen zur Todesursache hat die Kriminalpolizeiinspektion Amberg übernommen.Gegen 7 Uhr krachte es dann auf der B 299 bei Freihung. Dort fuhr ein Audi auf einen Ford Fiesta auf. Der gerammte Pkw schleuderte auf die Gegenspur und stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammen. Dabei wurde die 59-jährige Ford-Fahrerin in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. "Sie erlitt schwere, aber keine lebensgefährlichen Verletzungen", berichtete Bock, die nun in einem Krankenhaus behandelt werden. Alle anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Die Schadenssummen: 500 Euro beim Audi, 8000 Euro beim Laster. Am Ford Fiesta entstand Totalschaden in Höhe von 6000 Euro. Die Bundesstraße blieb während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme komplett gesperrt.