Amberg-Sulzbach. Die Geflügelpest, die in Lappersdorf (Kreis Regensburg) aufgetreten ist, hat für die Geflügelzüchter in der Region Amberg-Sulzbach keine Auswirkungen im Sinne einer Verschärfung der Schutzvorschriften.

Das heißt, es gilt weiterhin die Stallpflicht in der Form, wie sie im November vom Umweltministerium angeordnet wurde. Das teilte Christine Hollederer, die Sprecherin des Landratsamts, auf AZ-Nachfrage mit. Sie betonte, die Stallpflicht sei strikt anzuwenden. Nach Medienberichten habe sich nämlich der Tierhalter in Lappersdorf wohl nicht an diese Vorschrift gehalten, "so dass die Zuchttiere in Kontakt mit Wildvögeln kommen und sich deshalb anstecken konnten".Betroffen ist von dem Lappersdorfer Fall aber das Veterinäramt Amberg-Sulzbach, das laut Hollederer "eine Ärztin zur Unterstützung der Kollegen vor Ort abstellt". Der Geflügelpest-Erreger ist nach Auskunft von Experten weder für Menschen noch für Singvögel gefährlich.