Amberg-Sulzbach. 231 Erstklässler der Albert-Schweitzer-, Dreifaltigkeits- und Barbara-Grundschule sowie der Grundschule Illschwang dürfen beim Gesundheits-Programm "Klasse 2000" mitmachen. Die AOK-Direktion Amberg unterstützt sie.

Die Aktion wurde jetzt mit der Übergabe der Patenschafts-Bestätigung durch Thomas Bär von der AOK-Direktion Amberg an die Schulleiterinnen gestartet. "Ziel ist es, Grundschulkindern zu vermitteln, wie wichtig es ist, auf die eigene Gesundheit zu achten", erklärte Bär. Es geht um Themen wie gesund essen und trinken, sich bewegen und entspannen, aber auch Probleme und Konflikte lösen. So lernen die Kinder laut Bär, was sie tun können, damit es ihnen und anderen gut geht - "körperlich, psychisch und sozial". So lasse sich Gesundheitsförderung in Stundenplan und Schulalltag integrieren. Die Förderung der AOK richtet sich an Schulen mit einem hohen Anteil sozial benachteiligter Kinder.