"Wie sieht die Generation 60+ ihre Zukunft?" Diesem Thema geht die AOVE in ihren neun Mitgliedsgemeinden mit einer großangelegten Fragenbogenaktion nach.

Ein eigens einberufener Arbeitskreis hat sich mit dessen Erstellung im Vorfeld intensiv befasst. In diesem Zusammenhang konnten Bürgermeister Bernhard Lindner, Sprecher der AOVE-Gemeinden, und AOVE-Geschäftsführerin Waltraud Lobenhofer eine Vielzahl von Akteuren aus der kommunalen Seniorenarbeit und Vertreter von Sozialverbänden im Hahnbacher Rathaus begrüßen.Sie werden gemeinsam mit Dr. Klaus Zeitler und Sabine Niedermeier (Büro SIREG) aus Rottenburg an der Laaber die Befragung konzipieren und die zentralen Fragestellungen erarbeiten."Was wir auf keinen Fall wollen, ist eine Befragung, die sich nur an pflegebedürftige oder gebrechliche Menschen richtet", betonte Lobenhofer. "Es geht vielmehr darum, dass sich Personen ab 60 Jahren Gedanken über ihre Zukunft in den AOVE-Gemeinden machen. Wie wollen sie wohnen? Was vermissen sie oder wo sehen sie Handlungsbedarf?" Das ist auch das Interesse von Bürgermeister Lindner. "Nur, wenn wir wissen, was die Menschen wollen, können wir von der Kommunalpolitik darauf reagieren."Bis Ende Mai soll der Fragebogen fertig sein. Nach den Pfingstferien wird dann die eigentliche Befragung starten. Das Projekt wird unterstützt vom Amt für Ländliche Entwicklung Oberpfalz in Tirschenreuth.