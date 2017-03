Ein entscheidender Bestandteil von Integration ist die Vermittlung von Arbeit, davon ist Franz Elsner, Chef der Arbeitsagentur Amberg, überzeugt. Gleichzeitig blieben durch den demografischen Wandel und den damit verbundenen Fachkräftemangel viele Lehrstellen unbesetzt. Dies könnte eine Chance für Flüchtlinge und Betriebe sein.

Amberg-Sulzbach. Auf dieses Thema kam Elsner bei einer Infoveranstaltung mit Erfahrungsaustausch der Freie-Wähler-Kreistagsfraktion im Berufsinformationszentrum (BIZ) und in der ARGE zu sprechen.Der Leiter der ArbeitsagenturDienststelle präsentierte zusammen mit dem für das BIZ verantwortlichen Mitarbeiter Engelbert Tischler die Informationsplattform der Behörde. Diese könne für die Berufsberatung von Schulabsolventen genauso wie für Arbeitssuchende oder die berufliche Integration von Flüchtlingen sehr wertvoll genutzt werden.Elsner stellte zudem die Integrationsarbeit im Agenturbezirk vor. Mit einer Informationsveranstaltung und einem "Markt der Begegnung" wollen Agentur für Arbeit, Jobcenter, Industrie- und Handelskammer (IHK) und Handwerkskammer am Dienstag, 14. März, die Unternehmen der Region über die Beschäftigung von Asylbewerbern und -berechtigten informieren und sie in Kontakt mit den Flüchtlingen bringen.Elsner stellte auch die vielfältigen Unterstützungsmöglichkeiten beim Berufseinstieg sowie Praktika und Ausbildung vor. Der Status, den Flüchtlinge im Zuge ihrer Asylantragstellung haben, sei bei den Möglichkeiten der Integrationsförderung von zentraler Bedeutung. Ebenso die Herkunft aus einem Land, bei dem die Perspektive gut ist, in Deutschland bleiben zu können.

Amberg-Sulzbach. Über Möglichkeiten, Flüchtlingen bei der Integration in den Arbeitsmarkt zu helfen, informierten sich Kreisräte der Freien Wähler bei der Agentur für Arbeit und im Jobcenter. "Wir haben derzeit Vollbeschäftigung und offenen Stellen, wo wir dankbar sein können, wenn diese mit Flüchtlingen besetzt werden können", sagte Kreisrat Albert Geitner: "Wir müssen es schaffen, die Menschen und die Betriebe zusammenzubringen." Die Politik müsse unnötige Barrieren wie unkalkulierbare Abschiebungen beschäftigter Flüchtlinge schnellstmöglich beseitigen, damit diese und die Betriebe Planungssicherheit haben.