Amberg-Sulzbach. Die Mitgliedervertreterversammlung der Arbeitnehmer-Sterbekasse der Luitpoldhütte, das höchste Gremium der Kasse, hat den stellvertretenden Betriebsratsvorsitzenden Hans Messer einstimmig zum Vorstandsmitglied gewählt. Er ist Nachfolger der aus beruflichen Gründen zurückgetretenen Christiane Berger. Zum neuen Stellvertreter von Vorsitzendem Christian Zwack wurde ebenfalls einstimmig Willi Sommer gewählt.

Zwack, dessen Verein 3000 Mitglieder zählt, gab Einblick in die Aktivitäten des Vorstands. Der Vermögensstand sei fast gleich wie im Vorjahr. Sorgen bereiteten die rückläufigen Mitgliederzahlen aufgrund einer hohen Sterberate (rund 100 Mitglieder im Jahr) und der geringen Neueintritte durch den Personalabbau bei der LH. Positiv seien schnelle und unbürokratische Hilfe im Sterbefall, hier hätten die Angehörigen 2016 insgesamt 93 000 Euro erhalten.Hans Messer wurde in das fünfköpfige Vorstandsgremium, Willi Sommer zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Um Auszahlungen und Post schnell bearbeiten zu können, ging der Appell an die Mitglieder, neue Bankkonten und Adressen sofort Matthias Gleixner (09621/64 05 93) zu melden.