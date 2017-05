Lintach. 2016 war vom 20-jährigen Bestehen der AOVE geprägt, daran erinnerte Vorsitzender Hans-Martin Schertl bei der Jahreshauptversammlung des Vereins im Gasthof Schlossbräu Lintach. Anlässlich des Jubiläums fanden eine Fachtagung sowie ein Kulturabend statt. Eine Broschüre "20 Jahre AOVE" und ein Film über diese Zeit wurden erstellt und sogar ein eigenes AOVE-Bier in Auftrag gegeben.

Die beteiligten Kommunen hätten in einem arbeitsintensiven Jahr aber auch neue Projekte angepackt und bestehende weiterverfolgt. "Ein Schwerpunkt bleiben die erneuerbaren Energien", hob Schertl hervor. So hätten die AOVE-Bürgersonnenkraftwerke bis Ende 2016 über 4,4 Millionen Kilowattstunden Sonnenstrom erzeugt und damit einen erheblichen Beitrag zum Klimaschutz geleistet. Bei der AOVE-Bio- und -Bürger-Energie stand die Optimierung der Wärmenetze im Fokus. Ein Hauptthema bei der Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes war die E-Mobilität. So wurde ein Förderantrag zum Kauf von sieben kommunalen Elektroautos gestellt. Überzeugt zeigte sich Schertl vom Projekt "Optimierung des landwirtschaftlichen Kernwegenetzes". 2016 wurden die ersten zwei Wege saniert sowie Grundlagen für weitere Wege geschaffen.Auch die Umsetzung des Entwicklungskonzepts für Gewässer III. Ordnung gehe mit entsprechenden Fördermitteln durch das Wasserwirtschaftsamt beispielhaft voran, verdeutlichte der Vorsitzende.Das breite Betätigungsfeld der Koordinationsstelle "Alt werden zu Hause" mit über 30 Ehrenamtlichen zeigte Geschäftsführerin Waltraud Lobenhofer auf. Unabhängige Beratungen, ehrenamtliche Begleitung von Senioren, Nachbarschaftshilfe, Vernetzung von Angeboten und Senioren sowie Qualifizierung heißen hier die Schlagworte. (Hintergrund)