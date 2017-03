Es geht um Menschen und ihre Süchte: Die Ausstellung "Einfach menschlich" gastiert im Beruflichen Schulzentrum in Amberg. Neben Workshops für Schulklassen gibt es auch zwei Termine, an denen die Öffentlichkeit willkommen ist: am Donnerstag, 9. März, und am Mittwoch, 15. März, jeweils von 17 bis 19.30 Uhr. Der Zutritt ist über den Nebeneingang hinter dem Lehrerparkplatz unterhalb des Schulzentrums (Raigeringer Straße) möglich.

Im Blickpunkt Der Eintritt zum öffentlichen Termin der Ausstellung "Einfach menschlich" ist kostenlos (Anmeldung nicht erforderlich). Die Termine für die Workshops sind bereits an Berufsschulklassen vergeben. Weitere Infos bei Irene Hug vom Gesundheitsamt am Landratsamt (09621/3 96 76).

Präsentiert wird diese Ausstellung vom Verein Suchtprävention und Genesung. Sein Ziel ist es, erlebbar und erfahrbar zu machen, wie jeder Mensch in die Suchtspirale geraten kann. Dabei ist der Sucht- und Drogenbegriff weit gefasst: "Süchtiges Verhalten ist nicht nur der Gebrauch harter Drogen oder Alltagsdrogen wie Alkohol und Nikotin", heißt es in einer Presseinfo des Landkreises zur Ausstellung. Diese thematisiere deshalb auch Spiel- oder Computersucht, Essstörungen oder Kaufsucht "mit gleichrangiger Bedeutung".Außergewöhnlich an dieser Schau sei die Möglichkeit, eigenes Verhalten zu hinterfragen: "Eine begehbare Suchtspirale mit immer enger werdenden Wegen lässt erleben, wie beklemmend Sucht ist, und wie schwer es ist, einen Ausweg zu finden." Eine Station beschäftigt sich mit der Frage, ob und wie Angehörige Betroffenen helfen können. Außerdem stehen ehemalige Süchtige, die den eigenen Weg aus dem Teufelskreis der Sucht herausgefunden haben, als Ansprechpartner zur Verfügung. Nicht die Wirkung von Suchtmitteln steht im Vordergrund, heißt es in der Presseinfo - sondern, was eine Sucht ausmacht, wie sie sich emotional anfühlt: "Die Besucher sollen ein Gespür entwickeln, bis wohin Alkohol, Sport, Essen, der Computer oder auch die Arbeit gesund sind, und ab wann ein Verhalten zur Sucht wird."Zum menschlichen Leben gehören laut Landratsamt "immer auch Züge süchtigen Verhaltens". Dieses sei erklär- und auch änderbar: Das mache die Ausstellung "Einfach menschlich" deutlich. Dieses Projekt des Regensburger Vereins Suchtprävention und Genesung ist seit knapp 20 Jahren bundesweit unterwegs. Die Sieglinde-Nothacker-Stiftung aus Regensburg unterstützt die Präsentation in Amberg finanziell.