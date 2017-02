Der Mann hat Manieren. Selbstverständlich entschuldigte er sich für seine kurze Verspätung. Die Sicherheitschleuse am Eingang habe ihn aufgehalten. Einmal soll diese gepflegte Erscheinung jedoch jeglichen Anstand verloren haben.

Purer Zufall

Verteidigung legt nach

Amberg. Deshalb sitzt der 42-Jährige nun auf der Anklagebank. Die Situation kennt jeder, sie ist Alltag auf den Autobahnen. Auf der linken Spur mag so recht nichts vorwärts gehen, plötzlich flackert nervös eine Lichthupe im Rückspiegel auf, der linke Blinker ist gesetzt. Der dezente PS-Protz kommt näher und näher, bedrohlich nahe. Unvermittelt taucht der aggressive Drängler rechts im Seitenfenster des Beifahrers auf, höhnisch grüßt ein Stinkefinger. Dann geht alles ganz schnell: vorbeiziehen, knappes Einscheren, Bremslichter, und die PS werden von den Zügeln gelassen. Fort ist er.Der Angestellte bestreitet kategorisch, für so ein rüpelhaftes und strafbares Manöver auf der A 6 verantwortlich zu sein. "Wenn ich an dieser Situation beteiligt gewesen wäre, dann könnte ich mich daran erinnern. Das entspricht absolut nicht meinem Fahrverhalten." Die Staatsanwaltschaft hat dem Beschuldigten sein Leugnen nie abgenommen und gegen den Controller in einem namhaften Konzern einen saftigen Strafbefehl erwirkt.Berufsbedingt ("Ich fahre 70 000 Kilometer im Jahr") könne er einen siebenmonatigen Führerscheinentzug nicht widerspruchslos hinnehmen, ließ der Mann in der deshalb anberaumten Hauptverhandlung seine Anwältin vortragen. Ergangen ist diese Ahndung, die zudem mit einer hohen Geldstrafe verbunden ist, wegen Nötigung, fahrlässiger Straßenverkehrsgefährdung, Körperverletzung und Beleidigung. Die Körperverletzung war aus purem Zufall erschwerend hinzugekommen. Wie die jetzige Zeugenvernehmung vor Amtsgerichtsdirektor Ludwig Stich ergab, hatte der Anfang Juni 2016 auf der A 6 zwischen Amberg und Sulzbach-Rosenberg so arg bedrängte Autofahrer wegen des Schneidens beim Einscheren reflexartig derart stark abgebremst, dass es seine Lebensgefährtin heftig in den Sicherheitsgurt warf. Die Frau leidet an Morbus Bechterew, ist gesundheitlich stark angeschlagen und deshalb entsprechend verletzungsanfällig.Dem Angeklagten kommt bei der Rekonstruktion der Anschuldigungen einiges "ein bisschen widersprüchlich vor". Nicht zuletzt wegen im Detail differierender Angaben der Zeugen. Das deute sehr wohl darauf hin, dass er nicht der Täter sei, gab der Beschuldigte zu verstehen. Das Gericht ging bei seiner Befragung ebenso einigen Ungereimtheiten nach und auf den Grund. Stich kam in seiner "vorläufigen" Einschätzung der Beweislage aber zu dem Ergebnis, dass "im Kern der Sache keine großen Zweifel" bestünden.Damit sah sich die Verteidigung herausgefordert und legte mit Beweisanträgen nach. Demnach wird nun auch die Ehefrau des Beschuldigten als Zeugin gehört werden. Da geht es dann um helle oder dunkle Pullover, mit oder ohne Bündchen, Ringe an den Händen des Ehemannes oder dessen Bekleidungsgebaren im Job. Und einen weiteren Joker denkt der Angeklagte in der Hinterhand zu haben: Es gebe ein weiteres Firmenfahrzeug gleichen Typs, gleicher Farbe und mit einem nahezu identischen Kennzeichen. Einen Zahlendreher beim Ablesen der Endziffern 79 oder 97 würde der Controller dem bedrängten Paar gerne nachsehen, gab er zu verstehen.