Er bekam noch eine letzte Chance. Ein an Schizophrenie leidender Mann (59) aus Sulzbach-Rosenberg wurde vom Landgericht zwar in die Psychiatrie eingewiesen, erhielt aber im Hinblick auf diese Unterbringung die Möglichkeit der Bewährung. Allerdings unter strengen Auflagen.

Schwere Entscheidung für Erste Strafkammer

Reihe angeordneter Auflagen

Das Sicherungsverfahren vor der Ersten Strafkammer des Landgerichts ließ erkennen: Da saß einer, der immer dann zu Ausfälligkeiten neigt, wenn er seine Medikamente nicht nimmt. In Sulzbach-Rosenberg ging er im August 2015 ansatzlos gegen drei junge Frauen vor, schlug sie heftig und verletzte seine Opfer. Als Polizeiberamte kamen, legte sich der damals 57-Jährige auch mit ihnen an und leistete bei seiner Festnahme erheblichen Widerstand. Erkennbar dabei und von Zeugen beobachtet: "Verwirrt und so, als ob er neben sich stehen würde."In dem Prozess wurde ferner deutlich, dass der einst als Ingenieur in leitender Funktion tätige Mann immer mal wieder Auseinandersetzungen mit dem Personal von Supermärkten in Sulzbach-Rosenberg suchte, sich auch in Amberg ansatzlos gegen Uniformierte auflehnte, als die Beamten ihn in der Innenstadt zur Ordnung riefen. Beleidigende Ausdrücke gingen einher damit.Die Erste Strafkammer unter Vorsitz von Roswitha Stöber stand vor einer schweren Entscheidung. Denn eine Einweisung in die Forensik bedeutet Freiheitsentzug auf unbestimmte Frist. Womöglich zeitlebens. Nach zahlreichen Zeugenvernehmungen hörten die Richter vom behandelnden Nervenarzt des 59-Jährigen, dass sein Patient seit längerer Zeit wieder regelmäßig zur Behandlung in der Praxis erscheine und auch die ihm verschriebenen Medikamente einnehme. Seither, so ließ sich feststellen, sei nichts mehr vorgekommen.Konnte man den alleinstehenden und von Grundsicherung lebenden Mann, der früher in Regensburg wohnte, für seine in der Anschuldigungsschrift stehenden Übergriffe und Ausfälligkeiten strafrechtlich verantwortlich machen? Ein psychiatrischer Sachverständiger hatte das geprüft. Nun ließ er vor der Strafkammer wissen, dass eine hohe Beeinträchtigung der Einsichts- und Steuerungsfähigkeit zu den Tatzeiten nicht ausgeschlossen werden könne.Was tun mit dem 59-Jährigen? Sowohl Staatsanwältin Dr. Isabel Rupprecht als auch Verteidiger Rudolf Pleischl sprachen sich in ihren Schlussvorträgen dafür aus, den offenbar nun regelmäßig seine Medikamente nehmenden Beschuldigten zwar in die Psychiatrie einzuweisen, diese Anordnung aber auf fünf Jahre zur Bewährung auszusetzen. Nach längerer Beratung kam auch das Gericht zu dieser Auffassung. Allerdings unter einer Reihe angeordneter Auflagen. Wesentlich dabei: Der seit weit über einem Jahrzehnt nicht mehr im Ingenieursberuf arbeitende Mann muss die seiner Krankheit entgegen wirkenden Mittel nehmen und seine regelmäßigen Besuche beim behandelnden Nervenarzt fortsetzen.Eine zur Bewährung ausgesetzte Unterbringungsanordnung war bereits 2005 in Regensburg gegen den Ingenieur ergangen. Danach geschah über viele Jahre hinweg nichts. Bis er dann seine Medikamente nur mehr sporadisch nahm und auch sogenannte Depotinjektionen nicht mehr dulden mochte.