Bei seiner Infoveranstaltung am Mittwoch zeigt und verkauft der Blinden- und Sehbehindertenbund viele praktische, moderne Blindenhilfsmittel - wie sprechende Uhren, Küchen- und Personenwaagen, Taschenrechner oder Diktiergeräte.

Zusätzlich stellen die Firmen Optilec und Synphon verschiedene Hilfsmittel vor. Die bestmögliche medizinische Betreuung ist Ziel einer Infoveranstaltung für Blinde und Sehbehinderte aus Stadt und Kreis. Diese sind dazu am Mittwoch, 8. März, von 15 bis 18 Uhr in den Räumen des Winkler-Bräuwirts, Untere Nabburger Straße 34, Amberg willkommen. Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund (BBSB), Bezirksgruppe Oberpfalz, pflegt nach eigener Auskunft die Zusammenarbeit mit Augenkliniken/-ärzten. "Am Anfang steht das Gespräch von Mensch zu Mensch, das vielen Neuerblindeten wieder Lebensmut gibt", betont der Verband: "Wir hören erst einmal die Sorgen und Nöte unserer Gesprächspartner an, denn eine Erblindung oder schwerwiegende Sehbehinderung muss man zunächst einmal seelisch verkraften." Die persönliche Beratung Betroffener und ihrer Angehörigen bilde den Mittelpunkt (etwa bei Beantragung des Schwerbehindertenausweises oder von Blindengeld, staatlichen Leistungen wie im Personennahverkehr und bei Steuerfreibeträgen).