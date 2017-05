Speis und Trank waren in Fülle vorhanden. Doch dann erschien die Polizei bei der Hochzeitsfeier. Denn unter den etwa 100 Gästen befand sich einer, der plötzlich zuschlug und gleich darauf selbst Prügel bezog. Von wem, ließ sich jetzt vor dem Amtsgericht nicht mehr genau klären.

Es floss Blut

Strafbefehl reduziert

Amberg-Sulzbach. Tolles Lokal, schöne Feier im nördlichen Landkreis. Alles so, wie es sich das Brautpaar vorgestellt hatte. Doch dann rückte der Uhrzeiger auf Mitternacht vor, kam es im August letzten Jahres auf der Terrasse der Gaststätte zu einem Zwischenfall. Dort saßen junge Männer und Frauen, genossen die Sommernacht, labten sich an Getränken. Von einem Moment auf den anderen aber eskalierte die Stimmung wegen Nichtigkeiten.Jetzt saß ein 28-Jähriger vor der Amberger Amtsrichterin Julia Taubmann. Er hatte, gewissermaßen im Vorbeigehen, einem der Gäste seine Faust ins Gesicht geschlagen. Blut floss aus der Nase des Opfers. Völlig überrascht von der jähen Attacke will der 26-Jährige gewesen sein. Er sprach von zwei Hieben, der Angeklagte nur von einem. Damit war jedenfalls die Hochzeitsfeier getrübt. Beim Täter stellte die Auerbacher Polizei 1,4 Promille fest. Beide Kontrahenten kannten sich vorher nicht.Im Prozess ergab sich nun: Auch der gewalttätig werdende Hochzeitsgast hatte im Nachgang zu seiner Ausschreitung heftige Prügel bezogen. Das Opfer seiner Attacke behauptete: "Ich war das nicht."Also möglicherweise andere. Wer genau, ließ sich nicht klären. Ein Schmerzensgeld wurde dem 26-Jährigen in Aussicht gestellt. Er nahm seinen Strafantrag zurück. Nach zwei Zeugenvernehmungen brachte die Richterin eine Verfahrenseinstellung gegen Geldauflage ins Spiel.Doch bei Faustschlägen stimmt die Staatsanwaltschaft in aller Regel einer solchen Lösung nicht zu. Also wurde weiter verhandelt. Allerdings am Ende ebenfalls zum Vorteil des Beschuldigten.In einem Strafbefehl, den er anfocht, hätte der Mann wegen Körperverletzung 3600 Euro zahlen sollen. Die Richterin reduzierte diese Ahndung auf 900 Euro. Sie hielt das für ausreichend.