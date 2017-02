Vielleicht war auch die Erwartungshaltung zum Jubiläum zu hoch: Der Veitshöchheimer Frankenfasching erlebte trotz Top-Einschaltquote manche Kritik. Bei Bühnen-Experten in der Region gehen die Meinungen dazu auseinander.

Amberg-Sulzbach. Regisseur Winfried Steinl hat sich die 30. Ausgabe der Fastnacht aus Franken im Fernsehen angeschaut, auch wenn er sonst mit Fasching nicht viel am Hut hat. Er kann deshalb die Veitshöchheimer Sitzungen der vergangenen Jahre nicht zum Vergleich heranziehen, andere Auftritte der Altneihauser Feierwehrkapell'n aber schon. Denn auf die Oberpfälzer hat er extra gewartet, "sonst hätte ich schon früher abgeschaltet". Restlos zufrieden war er mit der respektlosen Löschtruppe dann aber auch nicht: "Die waren schon zündender."Insgesamt meint Steinl, habe die Sitzung zu lange gedauert, und die Akteure hätten immer wieder das gleiche Thema - Donald Trump - behandelt. Am besten gefallen haben den Theater-Mann der fränkische "Dreggsagg" Michl Müller ("der ist immer ein Ankommer") und Bauchredner Sebastian Reich mit Nilpferd-Puppe Amanda: "Das ist schon von der Technik her faszinierend."Für Benno Schißlbauer, den Spielleiter der Freudenberger Bauernbühne, waren die Altneihauser der Höhepunkt des Abends. Er kennt deren Kommandanten Norbert Neugirg gut und hat mit ihm schon Theater gespielt. "Vielleicht nicht ganz so bissig wie sonst, zumal gegenüber den Politikern", lässt er die Kritik partiell gelten. "Aber schlecht waren die Altneihauser sicher nicht." Vor allem seien sie auch von der Musik her grandios. Und die Franken hochzunehmen, das beherrschten Neugirg und Co. bestens. Und die anderen Veitshöchheimer Stars? "Ein bisschen flacher als sonst" habe er Michl Müller wahrgenommen, sagt Schißlbauer.Der Moderator und Humorist Richard Lengfelder glaubt nicht, dass die Qualität des Frankenfaschings nachgelassen hat. "Und wenn sie jetzt versuchen, junge Leute mit reinzunehmen, dann ist das nur sinnvoll, sonst sind es ja immer dieselben Akteure." Die Altneihauser "gefallen mir immer wieder", sagt der Raigeringer. Ihre Breitseiten gegen die Franken seien Höhepunkte der Sendung.Dass die Generalprobe am Donnerstag noch länger war als die Sitzung am Freitag, wissen die Auerbacher Brüder Stefan und Bernhard Frohnhöfer, die Karten dafür hatten. Ein Sketch von Heißmann und Rassau sei über Nacht rausgeflogen.