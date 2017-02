Seit Schulrätin Beatrix Hilburger im Herbst nach Neustadt/WN ging, haben Peter Junge und Heinrich Koch die Aufgaben des Staatlichen Schulamts zu zweit erledigt. Seit Montag haben sie wieder einen Dritten im Bunde - und es bleibt ein Männer-Team.

Kurzer Abschied Stephan Tischers schneller Start im Schulamt hinterlässt an seiner bisherigen Dienststelle eine Lücke: an der Grund- und Mittelschule Ammersricht. Laut Tischer übernimmt dort erst einmal Konrektorin Gabriele Krettner die Leitung. Die Ausschreibung für den Rektorenposten werde demnächst erfolgen. Mit der Besetzung sei dann zum 1. August zu rechnen. "Natürlich ist ein weinendes Auge auch mit dabei", sagte Tischer über seine rasche Versetzung, die es mit sich brachte, dass in Ammersricht nicht viel Zeit zum Abschiednehmen blieb. Eine offizielle Verabschiedung sei aber noch geplant. (ll)

Amberg-Sulzbach. Der Neue ist nach weit über einem Jahrzehnt, in dem in der Dienststelle in der Amberger Beethovenstraße nur Bewerber aus anderen Schulamtsbezirken zum Zuge kamen, wie Junge betonte, mal wieder ein Einheimischer: Stephan Tischer. Der 42-jährige Amberger war bisher Rektor der Grund- und Mittelschule Ammersricht.Den neuen Posten trat Tischer mit kurzer Vorlaufzeit an, wie er im Gespräch mit der AZ erzählte: Nachdem im Ausschreibungsverfahren die Entscheidung gefallen war, hätten alle Bewerber sie mitgeteilt bekommen - zusammen mit der Einspruchsfrist von zwei Wochen. Als die abgelaufen war, wechselte Tischer schon an seinen neuen Arbeitsplatz. Hier übernimmt er nicht die Zuständigkeiten von Beatrix Hilburger, sondern ist nach einem Neuzuschnitt der Aufgaben verantwortlich für Lehrerfortbildungen, Sport-Angelegenheiten, den Mittelschulbereich, die neue Schulverwaltungs-Software und mehrere einzelne Schulen. Tischer sagte, er freue sich auf interessante Aufgaben.Stephan Tischer, verheiratet, zwei Kinder, legte sein Abitur am GMG ab und absolvierte ein Lehramtsstudium in Regensburg. Bereits als Lehramtsanwärter wirkte er in Ammersricht, ehe er eine Anstellung in Eching (Oberbayern) bekam. Seine Erfahrungen mit der Ganztagsschule, die dort 2002 aufkam, führten zu einer Teilabordnung ins Kultusministerium für die Begleitung des Ganztagsbereichs. Weitere berufliche Stationen waren Röthenbach/Pegnitz, die Amberger Luitpoldschule (ab 2008), die Stelle des Konrektors an der Dreifaltigkeitsschule (2011) und der Chefposten in Ammersricht (2015). Die offizielle Ernennung zum "weiteren Schulrat" erfolgt erfahrungsgemäß in einigen Monaten.