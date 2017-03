Amberg-Sulzbach. (eik) Langschläfer haben diesen Anblick verpasst. Glücklicherweise ist Peter Neunteufel Frühaufsteher - und hatte am Dienstagmorgen auch noch seine Kamera parat. So gelang ihm diese spektakuläre Aufnahme vom Sonnenaufgang am Haidweiher. "Ich komme immer wieder gerne an diese Stelle im Frühjahr. Es ist einfach genial", schreibt der Kümmersbrucker, der Mitglied der Foto-Community im Onetz (www.onetz.de) ist, zu seinem Foto - und zeigt es gerne den AZ-Lesern. Bild: Neunteufel