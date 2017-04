Das Thema hatte für Diskussionen gesorgt: Mehrere Gemeinden hätten das geplante Infozentrum des Naturpark Hirschau gerne in ihren Mauern gehabt. Und damit einen Leerstand in prominenter Lage sinnvoll neu belebt. Jetzt ist die Standortfrage entschieden.

Debatte um den Standort

Zentrale Lage entscheidend

Naturpark: Aktiv in vielen Bereichen

Es bleibt bei dem Plan, der ursprünglich schon ins Auge gefasst war: Das Naturpark-Infozentrum entsteht als Neubau in Waldhaus, nahe der Kreisstraße AS 2. So hat es das Vorstandsgremium des Naturparkvereins beschlossen. Das Vorhaben war ein Thema bei der Mitgliederversammlung in Schmidmühlen beim Golf- und Landclub. Hier zogen Naturpark-Vorsitzender Markus Dollacker und Geschäftsführerin Isabel Lautenschlager ein Resümee übers zurückliegende Jahr.Schilder an der A6 weisen inzwischen auf den Naturpark Hirschwald hin. Mit verschiedenen Publikationen, wie dem "Eisengau", dem Oberpfälzer Heimatspiegel, einem Fotowettbewerb, einer Internetseite, Vorträgen, Wanderungen und anderen Veranstaltungen habe der Naturpark Hirschwald kräftig die Werbetrommel geschlagen, betonten Lautenschlager und Dollacker. Man sei auf dem richtigen Weg.Wie Dollacker anmerkte, habe die Forderung nach einem Lehr- und Informationszentrum in den vergangenen Monaten für viel Diskussionsstoff in den Naturpark-Gemeinden gesorgt. Als Standort vorgeschlagen wurden das Theuerner Schloss, Taubenbach, der Ort Hirschwald, das Forsthaus in Amberg - und der Neubau eines Naturparkzentrums in Waldhaus. Im Oktober hatte es dazu auch eine gemeinsame Sitzung der Naturpark-Gemeindeparlamente in Ensdorf gegeben. Nach ersten Schätzungen sollen die Baukosten bei etwa 700 000 Euro liegen. "Nach Abzug von Fördermitteln würden auf jede Mitgliedsgemeinde 15000 Euro zukommen", meinte Dollacker.Eine Besichtigungstour des Naturpark-Vereinsvorstands mit Objekten in Rieden, Hohenburg, Ensdorf und Waldhaus sollte zur Entscheidungsfindung beitragen. Das Gremium sprach sich danach mehrheitlich für Waldhaus als Standort aus. Markus Dollacker will jetzt mit seinen Naturpark-Kollegen in diese Richtung weiterarbeiten. "Am Infozentrum hängt nicht der Naturpark, aber es wäre ein gutes Zeichen", sagte der Vorsitzende. Entscheidend seien letztlich die zentrale Lage und der Bekanntheitsgrad von Waldhaus, aber auch gewisse Synergieeffekte, die mit dem Naturparkhaus einhergehen.Dollacker ist sicher, dass der Naturpark eine dauerhafte Förderkulisse bietet. Bei anderen Regionalinitiativen bestehe oft die Gefahr, dass sich Zuschussmöglichkeiten ändern und ganz wegfallen. Mit seiner interkommunalen Zusammenarbeit in vielen Bereichen habe der Naturpark bereits eine nachhaltige Regionalentwicklung auf den Weg gebracht, betonte der Vorsitzende. Er erinnerte an den gemeinsamen Breitband-Ausbau der meisten Naturparkgemeinden, das Seniorenmosaik und ein Gewässerentwicklungs-Konzept im Verbund mit dem Wasserwirtschaftsamt.Einen "schönen Erfolg" nannte Geschäftsführerin Isabel Lautenschlager den Naturparktag im vergangenen Jahr in Ursensollen. Die dritte Hirschwald-Olympiade für Kinder soll am Mittwoch, 6. September, in Heinzhof laufen. Komplett fertiggestellt worden sei im vergangenen Jahr der Kunstwanderweg in acht Mitgliedsgemeinden. Der Naturpark biete auch wieder Führungen und Wanderungen an, zum Beispiel am Sonntag, 14. Mai, von Haag nach Heinzhof, am Sonntag, 28. Mai, zur Hohenburg und am Pfingstmontag, 5. Juni, von Hirschwald nach Waldhaus.Schwerpunkte der Naturpark-Arbeit sind laut Lautenschlager die Umweltbildung, die Erholungsfunktion, der Naturschutz sowie Regionalentwicklung, Arten- und Biotopvielfalt. Letztere thematisiert der landeskundliche Rundweg am Ammerbach, der jetzt auch mit Audioguide ausgestattet sei. Im Naturpark seien heuer knapp 30 Hörstationen entlang verschiedener Wanderwege geplant. Zu vielen weiteren Angeboten ( www.naturparkhirschwald.de) "kommt heuer erstmals ein Pilzseminar in Waldhaus im Oktober", kündigte Lautenschlager an. Derzeit überlege man, ob man mit der Weiterführung des "Eisengau" Material für einen Sonderband sammeln soll: "Die Nachfrage ist da."Im "Life-Projekt" sind Fledermaustürme in Schmidmühlen und Kastl an exponierten Standorten geplant. Hier erwartet die Geschäftsführerin "bis zu 70 Prozent an Fördermitteln". Über das Seniorenmosaik informierte Projektleiterin Barbara Hernes. Ihr Überblick reichte von Schulungen bis zur Informationsreihe "Altersgerechtes Wohnen" in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit (ZEN) Ensdorf. Diese soll am Montag, 15. Mai, in Kümmersbruck fortgesetzt werden.Überlegungen gibt es laut Hernes zur Anschaffung von Alltagshilfen, die Senioren bei verschiedenen Zusammenkünften selbst testen können. Für Montag, 24. April, steht ein Kurs in häuslicher Pflege für pflegende Angehörige im Terminkalender. Dazu kommt am Montag, 22. Mai, ein Helfertag in Ensdorf und eine Baumpatenschaft für die Umweltstation Kloster Ensdorf. (bö)