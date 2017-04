Vilseck. (eik) Den Osterhasen gibt es wirklich: AZ-Mitarbeiter Christian Trummer hat ihn in Vilseck fotografiert. Doch wer hätte gedacht, dass der Frühlingsbote in Wahrheit ein Schneemann ist? Zumindest in diesem Jahr mit seinen ausgeprägten April-Wetterkapriolen ist es so. Nur gut, dass die Ostereier, die den Schneehasen hier einrahmen, bunt sind - sonst könnte man sie im winterlichen Weiß gar nicht sehen. Bild: ct