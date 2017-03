Amtsbekannt. Dieses Attribut ist für einen Schmäh-Blogger aus dem Landkreis fast noch geschmeichelt. Jetzt legt er eine Schippe drauf.

Bewusste Provokation?

Sein Tatwerkzeug ist der PC, der ihm das World-Wide-Web erschließt. Dort gießt er - öffentlich zugänglich - kübelweise seine Beleidigungen aus. Vereinzelt hat er sich damit schon mehrmonatige Haftstrafen eingehandelt und sie auch abgesessen.Jetzt bekennt der Schmäh-Blogger (63) aus dem Landkreis in einem auf 23. März datierten Eintrag auf einer seiner beiden Internet-Seiten: "Natürlich bin ich ein Reichsbürger nach dem RuStaG". Die Abkürzung steht für das "Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz" in der Fassung von 1913. Es spielt eine zentrale Rolle in der verqueren Denkwelt der Anhänger dieser Bewegung, die die Existenz der Bundesrepublik Deutschland grundsätzlich leugnet.Ausgelöst hat das Bekenntnis offenbar ein Bericht von Oberpfalz-Medien über Reichsbürger. Seine beleidigende Kommentierung dieses Beitrags und entsprechende Äußerungen über die Autorin garnierte der 63-Jährige mit seinem offenbar auf eine Provokation abzielenden Eingeständnis. Damit dürfte der Schmäh-Blogger noch mehr ins Blickfeld der Behörden geraten.Nach den tödlichen Schüssen eines Reichsbürgers in Georgensgmünd bei einem Polizeieinsatz auf einen Beamten im Oktober vergangenen Jahres, werden die Anhänger dieser Bewegung als potenziell gefährlich eingestuft. Auch der 63-Jährige, gegen den noch eine ganze Reihe von Strafverfahren anhängig ist, hatte schon Probleme mit der Justiz wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. Damals ging es allerdings um die Bagatelle eines alten Luftgewehrs.Immer wieder fällt der Mann neben seinen öffentlichen Beleidigungen im Netz und unverholenen Anzüglichkeiten gegenüber jungen Frauen auf. Allerdings auch durch die Verbreitung von Videoclips, die Waffengewalt verherrlichen. Von der jüngsten, bayern- und bundesweiten sowie internationalen Polizei-Razzia gegen Reichsbürger war der 63-Jährige nicht betroffen, hieß es seitens des bei diesem Einsatz federführenden Polizeipräsidiums Schwaben Nord in Augsburg.