Schwend. Zehn Aussteller der Internationalen Handwerksmesse in München wurden mit dem Bundespreis für hervorragende innovatorische Leistungen ausgezeichnet. Dazu gehört auch ein Betrieb aus dem Landkreis: Hardy Barth EDV- und Elektrotechnik aus Schwend.

An ihrer Ladesäule "Smartmeter" können per Computer oder Smartphone die wichtigsten elektrischen Parameter, wie Stromverbrauch, Leistungsbedarf oder gewünschte Verbraucher-Prioritäten, visualisiert und eingestellt werden. Die Haupt-Innovation liegt laut einer Pressemitteilung des Unternehmens in der einstellbaren, dynamischen Energieverteilung, beispielsweise für Elektrofahrzeuge. So könnten die Überlastung des Stromnetzes vermieden und die Stromkosten gesenkt werden."Die heute ausgezeichneten Betriebe zeigen, dass das Handwerk weiter Innovations- und Wachstumsmotor ist. Ein modernes Handwerk hält die gesamte Wirtschaft am Laufen", sagte Iris Gleicke, parlamentarische Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium. Der Bundespreis für hervorragende innovatorische Leistungen für das Handwerk wird seit 1989 verliehen.