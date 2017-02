Es gab nur ein Wort für diese Straftat: "Unsäglich". Die Staatsanwältin gebrauchte diesen Begriff, brandmarkte damit die Vorgehensweise der Eltern und beschrieb, wie sie ihre vier Kinder verkommen ließen. Noch weit schlimmer: Sie wussten wohl auch, dass die Kleinen sexuell missbraucht wurden.

Es geschah immer wieder

Erbärmlicher Zustand

Der Fall ist unglaublich und unsäglich. Staatsanwältin Michaela Frauendorfer

Amberg-Sulzbach. Der Tatbestand einer völlig aus dem Ruder geglittenen Fürsorgepflicht wird sehr selten vor Gericht verhandelt. Meist finden solche Vorgänge durch die von Beschuldigten akzeptierten Strafbefehle eine Ahndung.Diesmal nicht. Aus Nürnberg reiste ein Ehepaar an: er 46, sie 39 Jahre alt. Lange verheiratet und Eltern von vier Kindern, die ihnen zwischenzeitlich weggenommen und in Pflegefamilien untergebracht wurden.Das Paar war zwei Wochen vor dem Prozess schon einmal in Amberg. Als Zeugen zu einer Verhandlung geladen, bei dem es um einen 66-Jährigen ging. Sie kannten sich alle aus Potsdam, wo bereits im Jahr 2011 der Verdacht bestand, der Rentner vergehe sich an den beiden Buben und den zwei Mädchen der Eheleute. Offenbar mit Wissen der Eltern.Später kam es zum Umzug des Paares in ein Haus, das im Raum Sulzbach-Rosenberg steht. Der Rentner und seine Frau zogen nach und wohnten ab diesem Zeitpunkt ebenfalls in dem Anwesen. Dort geschahen dann nach Überzeugung des Schöffengerichts immer wieder Missbrauchshandlungen des ehemaligen Pförtners an den vier Kindern des Ehepaares. Deshalb gab es nahezu drei Jahre Haft für den Mann. Er hatte die Anschuldigungen bis zum Schluss bestritten. Nach dem Urteil gingen seine Anwälte in die Berufung zum Landgericht. Das tat auch die Staatsanwaltschaft.Wussten die Eltern von den Missbrauchshandlungen? "Nein", erklärten sie vor den Schöffenrichtern kategorisch. Daraufhin wurde der 39-jährigen Kindsmutter die vorläufige Festnahme durch Staatsanwältin Michaela Frauendorfer erklärt. Ein Verfahren wegen uneidlicher Falschaussage kam in Gang. Weit im Vorfeld dieser vorübergehenden Verhaftung aber hatte die Ermittlerin bereits Strafbefehle gegen das Ehepaar erwirkt. Wegen Vernachlässigung ihrer Fürsorgepflicht sollten der Mann und seine Frau jeweils 120 Tagessätze zu je 30 Euro zahlen.Diese richterlichen Verfügungen stützten sich auch noch auf eine ganz andere Begebenheit. Als wegen Missbrauchs in dem Haus der Familie ermittelt wurde, kamen zwei Frauen vom Kreisjugendamt. Sie fanden die vier Kinder im Alter von zehn, acht, sieben und fünf Jahren in erbärmlichem Zustand vor. Keine ordentlichen Schuhe, kaum Unterwäsche, ungewaschen, verfilzte Haare, total verwahrlost. Die Geschwister wurden unverzüglich zu Pflegefamilien gegeben. Dort sind sie bis heute.Nun kam es zum Prozess gegen ihre Eltern. "Wollen Sie Angaben machen?", fragte Richterin Sonja Tofolini und bekam ein Kopfschütteln zur Antwort. Das empörte die Staatsanwältin. "Warum haben Sie dann Einspruch eingelegt?", fragte Michaela Frauendorfer und stellte dem Paar in Aussicht: "Der Fall ist unglaublich und unsäglich. Wenn er sich hier bestätigt, werde ich andere Strafen als die bisherigen beantragen." Daraufhin nahmen die Eheleute ihren Einspruch zurück. Beiden müssen jetzt jeweils 3600 Euro zahlen. Die Beträge sollen, weil angeblich von 900 Euro lebend, in eher kleinen Raten abgestottert werden.Hinzu kommt: Der 46-Jährige arbeitet in Nürnberg als Wachmann und darf in dieser Funktion keine Vorstrafe haben. Gegen seine Frau läuft nach wie vor ein Verfahren wegen Falschaussage. Außerdem: Sie werden wieder Zeugen sein, wenn die an ihren Kindern mutmaßlich begangenen Missbrauchshandlungen in ein paar Monaten eine Strafkammer des Landgerichts als Berufungsinstanz beschäftigen.