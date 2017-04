Amberg-Sulzbach. Die Teenager-Tochter hängt ständig am Smartphone? Der Sohnemann räumt entgegen aller Abmachungen nie sein Zimmer auf? Die Oma lässt das Kleinkind öfter mal fernsehen?

Der Elterntalk ist keine Beratungsstelle. Bei uns sind Mütter und Väter die Experten. Kommunale Jugendpflegerin Claudia Mai

Foren gibt's zuhauf. Aber beim Elterntalk kommuniziert man mal wieder ganz klassisch miteinander. Landrat Richard Reisinger

Die Resonanz bislang ist sehr gut. 80 Prozent aller Teilnehmer veranstalten wieder einen Elterntalk. Elterrntalk-Regionalbeauftragte Eva Grädler

Mit Fragen wie diesen taucht niemand bei einer Beratungsstelle auf, Rat bräuchten viele Mütter und Väter aber trotzdem zu dem einen oder anderen Alltagsthema. Das Projekt Jugendschutz der Landesarbeitsstelle Bayern hat sich deshalb den "Elterntalk" ausgedacht. Die Kommunale Jugendarbeit (Koja) des Landkreises bietet diese Initiative auch in Amberg-Sulzbach an. Zwei Regionalbeauftragte, Eva Grädler und Anita Kinscher, kümmern sich um den Ablauf vor Ort. Bei einem Pressegespräch am Donnerstag stellten Landrat Richard Reisinger, Koja-Leiterin Claudia Mai und Eva Grädler das Projekt der Aktion Jugendschutz von Eltern für Eltern vor.Im Vordergrund stehe der Gedankenaustausch über Erziehungsfragen oder andere Schwierigkeiten mit den Kindern, so Mai. Themen könnten beispielsweise Fernsehen, Handy, Konsum, Computer oder Veränderungen in den Lebensphasen wie beispielsweise der Schuleintritt sein, informierte Grädler. Die Gesprächsrunden werden von Moderatoren begleitet, die ebenfalls Mütter oder Väter sind und für diese Aufgabe von den Regionalbeauftragten geschult wurden. Sieben Moderatoren sind bereits registriert, weitere können sich jederzeit melden.Die Elterngespräche können in einer privaten Umgebung stattfinden, "wie ein Stammtisch zu Hause", so Reisinger. Interessenten dürfen aber auch seit April jeden ersten Mittwoch im Monat in die Räume der Kommunalen Jugendarbeit, Obere Gartenstraße 3, nach Sulzbach-Rosenberg kommen. Dort können sich Mütter und Väter von 9.30 bis 11.30 Uhr über wechselnde Themen austauschen. Mehr Infos gibt es unter elterntalk@koja-as.de oder unter (09661) 52858.___Weitere Informationen: