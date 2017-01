Energiesparlampe mitten auf dem Acker

Kemnath am Buchberg. Die Tage sind immer noch recht kurz. Zurzeit geht die Sonne gegen 16.45 Uhr unter. Da wäre es nicht schlecht, könnte man spätnachmittags draußen irgendwo zwischen den verschneiten Äckern und Wiesen hin und wieder eine Lampe anknipsen. Rudi Wilhelm aus Kemnath am Buchberg hat bei einem Spaziergang versucht, diesen Gedanken fotografisch umzusetzen. Als die Sonne schon tief am Himmel stand, fand er dieses Sonnenblumenfeld und eine Energiesparlampe der besonderen Art. Bild: Rudi Wilhelm