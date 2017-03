Im Januar hatten sich im Stadtgebiet von Sulzbach-Rosenberg Einbrüche gehäuft. Ziele waren verschiedene Geschäfte und ein Kindergarten. Die Polizei kam bei ihren Ermittlungen zu dem Schluss, dass die bis dahin bekannten insgesamt sieben Einbrüche alle von denselben Tätern verübt wurden. Die beiden konnten mit Hilfe von Thomas Gassner gefasst werden: Als der Sulzbach-Rosenberger am 27. Januar kurz vor 18 Uhr den Lärm einer Flex aus Richtung der Grafmühlstraße hörte, schaute er nicht weg. Er beobachtete, wie sich zwei Personen mit einem Trennschleifer an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machten. Gassner wählte sofort den Polizeinotruf "110" und schilderte dem Beamten in der Einsatzzentrale, was er sah. Dazu lieferte er gleich eine aussagekräftige Personenbeschreibung.So konnte die Polizei die zwei Täter festnehmen - obwohl diese zunächst flüchteten. Ihr Einbruchswerkzeug wurde sichergestellt. Unter der Last der Beweise gestanden die beiden noch in der gleichen Nacht acht Einbrüche bzw. Einbruchsversuche in Sulzbach-Rosenberg sowie drei weitere vollendete Taten in Amberg. Erbeutet hatten sie dabei nur einen mittleren dreistelligen Geldbetrag. Der Schaden, den sie anrichteten, war aber groß: knapp 15 000 Euro.Für den entscheidenden Hinweis zur Festnahme der Serientäter sprach nun Polizeipräsident Gerold Mahlmeister Thomas Gassner mit einem entsprechenden Schreiben und einer Belohnung von 100 Euro seine Anerkennung aus.Diese erhielt er vom Sulzbach-Rosenberger Dienststellenleiter, Erstem Polizeihauptkommissar Michael Kernebeck , und von Polizeihauptkommissar Peter Merold , sowie der stellvertretenden Leiterin der Polizeiinspektion Amberg, Polizeioberkommissarin Sabine Schneider . Verbunden war dies mit dem Wunsch, dass es künftig in ähnlichen Fällen möglichst viele Bürger gibt, die so reagieren wie Gassner.