Ein paar Leuchtkugeln zur Volljährigkeit. Damit überraschte ein Azubi seinen Freund, als die Clique in dessen Geburtstag hineinfeierte. Das Ah und Oh über die bunten Lichter im nächtlichen Himmel währte nicht lange.

Etwas blauäugig

"Ausnahmsweise"

Ich stehe dazu. Der Angeklagte

Amberg. Es gab ein unangenehmes Nachspiel vor Jugendrichter Peter Jung. Der Feuerwerker der knalligen Mitternachtseinlage, nennen wir ihn Kevin O. (Name geändert), sah sich mit dem strafrechtlichen Vorwurf des vorsätzlichen, unerlaubten Führens einer Schusswaffe konfrontiert. Er hat die pyrotechnische Partyeinlage, sechs Leuchtkugeln sollen es gewesen sein, aus seiner Schreckschusswaffe abgefeuert. Der damals 19-Jährige durfte sie besitzen. Der Erwerb ist für Volljährige frei.Ohne einen sogenannten Kleinen Waffenschein, den der junge Mann nicht hatte, gelten jedoch strikte Einschränkungen. Die Ausübung der "tatsächlichen Gewalt" über so eine Signal-, Reizstoff- oder Schreckschusswaffe ist ausschließlich innerhalb der "eigenen Wohnung, Geschäftsräume oder umfriedeten Besitztums" gestattet. Dessen war sich der geständige junge Mann durchaus bewusst, wie er angab.Üblicherweise habe er deshalb die Waffe Zuhause "unter Verschluss" aufbewahrt. Bei der Geburtstagsfete Ende August vergangenen Jahres, so Kevin O., sei er davon ausgegangen, nicht gegen gesetzliche Vorgaben zu verstoßen. Das Vereinsheim, wo gefeiert wurde, sei angemietet und in dieser Nacht nicht öffentlich zugänglich sondern eine geschlossene Gesellschaft gewesen. Die Schusswaffe habe er in "einer Kiste" in seinem Auto mitgebracht und nur zum Abfeuern der sechs mitternächtlichen Geburtstags-Leuchtkugeln geholt. Abgeschossen habe er sie unmittelbar vor dem Vereinsheim, vermutlich noch von dessen Grundstück aus."Ich wollte zu keiner Zeit jemanden gefährden oder gar verletzen", betonte der 19-Jährige darüber hinaus. Das Gericht wollte angesichts der Offenheit des jungen Mannes den Vorfall nicht sonderlich hoch hängen. Üblicherweise wäre eine Einstellung ohne Prozess drin gewesen, betonte Jung. Gäbe es da nicht einen Voreintrag in den Akten. Kevin O. ist als Jugendlicher einmal beim Schwarzfahren erwischt worden.Angesichts der besonderen Begleitumstände dieser Tat regte Jung gegenüber der Staatsanwaltschaft "ausnahmsweise" an, diese Angelegenheit noch einmal über eine Verfahrenseinstellung gegen eine Geldauflage aus der Welt zu schaffen. "Also billiger geht es nicht", wandte sich der Jugendrichter an den Azubi. Den Preis setze allerdings die Anklagevertretung fest: 500 Euro. "Ich stehe dazu", willigte der junge Mann ein.