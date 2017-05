Mit 15 erlebte Helmut seine ersten Alkohol-Exzesse. Drei Jahre später war er abhängig. Wie es ist, den Boden unter den Füßen zu verlieren, erzählt der 61-Jährige freimütig. Noch lieber aber spricht er von den Anonymen Alkoholikern.

Vier Mal Führerschein weg

Versprechen am Sterbebett

Ich hatte immer gedacht, ich müsste den anderen zeigen, dass ich was kann, dass ich stark bin, dass ich mehr vertrage als sie. Helmut, Mitglied bei den Anonymen Alkoholikern

Anonyme Alkoholiker Der Treff der Anonymen Alkoholiker in Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg feiert am Sonntag, 21. Mai, ein Jubiläumsmeeting zu seinem 25-jährigen Bestehen. Um 19 Uhr treffen sich die Mitglieder im evangelischen Gemeindehaus an der Hauptstraße 32. Das Treffen findet regulär jeden Sonntag statt. Immer am letzten Sonntag eines Monats sind auch Angehörige zu einem offenen Meeting eingeladen. In Amberg und im Landkreis gibt es weitere vier Treffpunkte: immer montags und mittwochs um 19 Uhr im Stefan-Kastenbauer-Haus (Am Annaschacht 4) Sulzbach-Rosenberg, dienstags um 18.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus am Paulanerplatz 13 in Amberg und donnerstags um 19 Uhr in der Seminargasse 10 in Amberg. Versprechen der Selbsthilfegruppe ist es, die Anonymität der Betroffenen zu wahren. Die Teilnahme ist unverbindlich und kostenlos. (upl)

Amberg. Helmut hat sich von der Sucht gelöst. "Ich habe mein Leben wieder auf die Reihe gekriegt", sagt er. Angefangen hat alles in seiner Teenager-Zeit in einem Dorf im Landkreis Amberg-Sulzbach, mit Macho-Gehabe auf Partys, gepaart mit einer ganzen Reihe von persönlichen Problemen. "Die Clique entscheidet", ist der Mann überzeugt. "Ich hatte immer gedacht, ich müsste den anderen zeigen, dass ich was kann, dass ich stark bin, dass ich mehr vertrage als sie."Nach dem vierten Führerscheinentzug - er war 27 Jahre alt - ist er innerlich zusammengebrochen. "Ich vergesse den Tag nicht, an dem ich gemerkt habe, dass es so nicht weitergehen kann." Am Karsamstag 1983 hat er einen Zeitungsartikel über die damals neu gegründete Selbsthilfegruppe der Anonymen Alkoholiker im Landkreis gelesen. "Da hieß es nur: Jeder ist willkommen. Es gab keine Vorbedingungen, keine Forderungen. Nur diese unverbindliche Einladung"Helmut las den Artikel in den Tagen danach immer und immer wieder, sprach sich Mut zu. Am Dienstag nach Ostern saß er in der Gruppe, die sich im Evangelischen Gemeindehaus am Paulanerplatz in Amberg getroffen hat. "Das war für mich ein völlig neues Erlebnis. Da waren Leute, die haben versucht, Probleme zu lösen." All die Jahre zuvor hatte er so etwas nicht erlebt. Er selbst hatte immer anderen die Schuld für seine Trunksucht gegeben. "Das ist typisch für Alkoholiker. An sich selber lassen sie keine Kritik ran. Schuld sind immer die anderen." Doch mit dem ersten Termin bei der Selbsthilfegruppe wandelte sich seine destruktive Stimmung in Hoffnung. Mittlerweile ist Helmut seit 34 Jahren trocken. Eine etwas andere Geschichte erzählt Erika. Die 70-Jährige trinkt seit 24 Jahren nicht mehr. Vorher war kein Tag vergangen, an dem sie nicht drei Bier oder eine Flasche Sekt leerte.Die Ambergerin war eine Meisterin im Verdrängen, jahrelang hatte sie ihren Bekanntenkreis und sich selbst getäuscht. "Irgendwann war es mir peinlich, nach der Arbeit die Flasche Sekt im Supermarkt zu holen. Dann nahm ich einfach einen anderen Weg nach Hause und kaufte mir den Alkohol halt woanders." Als ihre Mutter sterbenskrank ist, verspricht sie ihr, eine Therapie zu beginnen. Der Wendepunkt ihrer Geschichte. Nach einem Klinikaufenthalt in Rheinland-Pfalz sucht Erika den Kontakt zu den Anonymen Alkoholikern. "Noch am Tag meiner Entlassung bin ich ins erste Meeting gegangen." Seit 1993 hat sie keinen Tropfen Alkohol mehr getrunken."Wir müssen die Kinder stark machen", betont Helmut. Ihm ist klar geworden, warum die Nachwuchsarbeit der Sport- und Musikvereine so wichtig ist. "Da erfahren die Kinder, dass sie was können, dass sie was wert sind." Seiner Meinung nach der beste Schutz, um nicht schon in jungen Jahren der Alkoholsucht zu verfallen. Natürlich sei das familiäre Umfeld entscheidend - und auch die Clique.