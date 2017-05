Normalerweise üben hier die Fahrschüler vorsichtig mit großen Lastwagen mit Anhängern das Rückwärtsfahren und Einparken. Doch jetzt brausen die Fahrlehrer in teilweise beachtlichem Tempo über den Asphalt. Mit einem Sicherheitstraining in der Schweppermannkaserne bereiten sie sich auf die Motorradsaison vor.

Von Hans BernreutherKümmersbruck. Dieser Anblick lässt das Herz jedes Bikers schneller schlagen: 60 Motorräder, exakt ausgerichtet in Reih und Glied, auf dem Appellplatz der Kümmersbrucker Schweppermannkaserne. Auf einer Seite 36 Enduros im klassischen Nato-Oliv. Ihr Kilometerstand verrät, dass sie schon etwas länger im Einsatz sind. Im rechten Winkel dazu glänzen 24, erst vor kurzem ausgelieferte Straßenmaschinen, dunkelblau lackiert, in der Vormittagssonne.Dieser stattliche Fuhrpark gehört zum Kraftfahrausbildungszentrum (KfAusbZ) Kümmersbruck. Seit 1. Januar 2016 findet hier die einzige Motorradfahrer-Ausbildung der gesamten Bundeswehr statt. Als erste militärische Dienststelle hat die Kümmersbrucker Fahrschule die Neufahrzeuge mit einem beachtlichen Hubraum von jeweils 1200 ccm bekommen. Hauptmann Matthias Schandri, Leiter der Fahrschule, betont, die Bundeswehr schreibe Sicherheit in der Ausbildung groß. Deshalb sind diese Fahrzeuge der neuesten Generation mit allen aktuellen Sicherheitskomponenten ausgestattet. Dazu zählt auch das Kurven-ABS. Oberleutnant Dieter Renninger, Ausbildungsleiter für den Bereich Motorrad, zeigt, dass auch die Fahrer-Schutzausstattung ständig weiterentwickelt wird. Zurzeit teste man unter anderem neue Helme, Protektoren für den Hals- und Rückenbereich sowie Stiefel. Mitte des Jahres gehen entsprechende Empfehlungen an die Beschaffung.Zur Vorbereitung auf die neue Motorradsaison hat Stabsfeldwebel Roman Köllner von der zentralmilitärischen Kraftfahrstelle Mönchengladbach, Sachgebiet Verkehrssicherheit, ein Training vorbereitet. Zunächst gilt es, sich mit dem neuen Motorrad vertraut zu machen und die 125 PS in den Griff zu kriegen. Im Schritttempo muss ein eng gesteckter Parcours bewältigt werden. Fahren im sogenannten instabilen Bereich gehört nach Auskunft der Biker zum schwierigsten Teil der Ausbildung: Das Zusammenspiel von Kupplung, Gas und Bremse will gelernt sein.Später, mit den schweren Maschinen schon besser vertraut, sausen die Teilnehmer dann über das Gelände - in Haltungen, die ein Autofahrer im normalen Straßenverkehr mit Kopfschütteln oder blankem Entsetzen quittiert hätte: Freihändig, beide Beine auf der linken oder rechten Fahrzeugseite, liegend und kniend auf der Sitzbank. Trotzdem gibt es keinen Sturz bei diesem "Handlingtraining", sondern hinterher nur zufriedene Gesichter.Wer zügig fährt, muss im Notfall auch schnell zum Stehen kommen: Auch das wird in vielen Varianten ausgiebig trainiert. Bremsen in Schräglage in der Kurve ist für viele eine ganz neue Erfahrung. Die moderne Technik macht es möglich. Auch die Vollbremsung auf sandigem oder nassem Untergrund ist mit dem Antiblockiersystem kein Problem, kostet aber den einen oder anderen Überwindung. Beim zweiten Versuch ist bereits beherzteres Bremsen erkennbar. Mit einer Bodenübung verdeutlicht Köllner einleuchtend die unterschiedliche Wirkung von Vorder- und Hinterradbremse.Das Überfahren von Hindernissen in vollem Tempo (in diesem Fall ein ausgedienter, aufgepumpter Reifenschlauch) ist für die meisten ein völlig neues Erlebnis. Ihr Fahrzeug bleibt auch in einer solchen kritischen Phase stabil. Selbsterfahrung und Selbsterkenntnis seien durch nichts zu ersetzen, lautet das Motto des erfahrenen Moderators.Ziemlich geschafft sind alle Fahrlehrer am Ende, aber auch voll des Lobes für den Instruktor. Die einhellige Meinung: Für alle Motorradfahrer ist es sinnvoll, gerade zu Saisonbeginn die Fahrfertigkeiten aufzufrischen, um im Ernstfall richtig reagieren zu können. Im Mittelpunkt des Trainings stünden das frühzeitige Erkennung und Vermeiden von Gefahren, sagt Köllner. Die heutigen Übungen haben Mensch und Maschine ohne Blessuren überstanden.Das KfAusbZ Kümmersbruck bildet neben der Klasse A (Motorrad) auch in den Klassen B (Pkw) und C/E (Lkw ohne und mit Anhänger) aus. Für die Motorradschulung stehen 22 Fahrlehrer zur Verfügung. Ein Lehrgang dauert 21 Tage. 300 Fahrschüler erhielten im vergangenen Jahr den begehrten A-Schein. Besonderheit bei der Bundeswehr: Ausbildung und Prüfung erfolgen auf der Straße und im Gelände. (hbe)