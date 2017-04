Die Rückkehr der Wildkatzen ist Thema einer Ausstellung des Bund Naturschutz, die ab Freitag, 14. April, im Stadtmuseum Sulzbach-Rosenberg zu sehen ist. Auch in der Region Amberg-Sulzbach war diese einst schon fast ausgerottete Spezies nachweislich unterwegs - im Raum Schnaittenbach, Ebermannsdorf und Freudenberg.

Rudi Leitl, Gebietsbetreuer vom Landschaftspflegeverband Amberg-Sulzbach, hat hier Spuren der scheuen Waldbewohner gesichert.Rudi Leitl: Ja, es gab bei der letzten Lockstock-Kontroll-Aktion im Frühjahr 2016 erstmals einen Nachweis im Südosten, knapp hinter der Landkreisgrenze im Gemeindebereich von Schmidgaden. Aus dem großen Waldgebiet zwischen Königstein und Auerbach gab es ein paar Aufnahmen auf Fotofallen.Die Nachweise über die Lockstöcke im östlichen Landkreis deuten bisher nur auf einzelne Durchwanderer hin. Im Gebiet zwischen Königstein und Auerbach sowie dem westlichen Bereich des Truppenübungsplatzes Grafenwöhr sind nun aber mindestens seit 2013 regelmäßig Nachweise von mehreren Individuen bekannt, so dass hier von einer kleinen, reproduzierenden Population auszugehen ist. Der Landkreis Amberg-Sulzbach ist also wieder Wildkatzen-Land. Hier ist es wichtig, dass die Jäger darauf achtgeben, nicht aus Versehen eine seltene Wildkatze zu erlegen.Die Chance ist leider noch sehr gering. Das wäre einfach ein großer Glücksfall. Gerade die Wildkatzen, die ein Gebiet neu besiedelt haben, sind äußerst vorsichtig und scheu. Nur in Regionen, in denen sie seit langem etabliert sind, und nicht durch illegale Bejagung und oder freilaufende Hunde beeinträchtig werden, kann man sie eher mal beobachten. In Deutschland ist das im Hainich in Thüringen oder in den westlichen Mittelgebirgen der Fall.