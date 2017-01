Er vergriff sich sexuell an vier kleinen Kindern und sagte nun vor seiner Richtern, es sei schlichtweg "Wahnsinn", was man ihm, dem Unschuldigen, da anlaste. Doch die Beweise waren erdrückend, der 66-Jährige muss für nahezu drei Jahre hinter Gitter.

Kinder schwiegen nicht

"Keinen Zweifel"

Die Vorgeschichte spielte eine große Rolle, sie wurde ausführlich erörtert. Vor Jahren kamen sich in Potsdam zwei Ehepaare näher. Vom Alter her weit auseinander. Die einen, heute 39 und 44 Jahre alt, hatten vier Kinder. Die anderen, beide 66, kamen häufig zu Besuch. Dann wechselte das jüngere Paar den Wohnsitz, zog mit seinen Kindern in einen Ort bei Sulzbach-Rosenberg.Dort meldete sich nicht lange darauf auch das ältere Ehepaar an. Mehr noch: Man bezog gemeinsam ein Haus. Eine seltsame Konstellation. Unter einem Dach beieinander, die Miete bezahlt von dem 66-Jährigen, der nun auf der Anklagebank saß. Schon in Potsdam war es, wie man nun hörte, zu "Auffälligkeiten" gekommen. Dort hatte sich das Jugendamt eingeschaltet, weil der Verdacht sexueller Übergriffe des Rentners auf die vier Kinder seiner befreundeten Familie aufgekommen war. Doch es geschah weiter nichts. Es blieb bei Vermutungen.Im Dezember 2014 kam das Jugendamt beim Kreis Amberg-Sulzbach in das Haus. Es fand die vier Kinder, zwei Buben und zwei Mädchen im Alter zwischen fünf und zehn Jahren, total verwahrlost vor. Daraufhin wurde umgehend reagiert: Die in nahezu unbeschreiblichem Zustand angetroffenen Nachkommen des jungen Ehepaares kamen sofort zu Pflegefamilien.Parallel dazu erschienen auch Kriminalbeamte. Die Geschwister hatten bei Befragungen nahezu einvernehmlich erklärt, "der Opa" - damit meinten sie den 66-Jährigen - habe sie begrapscht und betatscht. Sie wiederholten das, bis auf eines der Kinder, bei Vernehmungen durch zwei Amberger Richter. Interessant dabei: Die Übergriffe durch jenen Mann, den sie "Opa" nannten, fanden offenbar in dessen Ehebett statt. Seine Lebenspartnerin befand sich wohl auch in diesem Bett. Sie sagte nun vor dem Schöffengericht: "Er hat sie geküsst und geknuddelt." Das erschien der Frau nicht weiter verwerflich.Der Rentner zeigte sich aggressiv. "Nichts ist wahr", polterte er. Doch seltsam: Als alles ruchbar wurde, ging er seinerzeit samt Ehefrau zur Polizei und zeigte sich selbst an. Er gab die Missbrauchshandlungen zu und sagte nun, dies sei nur geschehen, "um die Kinder zu schützen". Im Verlauf von sieben Verhandlungsstunden hörten die Richter zahlreiche Zeugen. Daraus formte sich für Staatsanwältin Michaela Frauendorfer ein Bild, das eindeutig war: "Er kann sagen, was er will. Was hier zur Debatte steht, stimmt." Zwölf einzelne Fälle hatte sie angeklagt. "Doch das", zeigte sich Michaela Frauendorfer überzeugt, "war wohl nur die Spitze des Eisbergs."Das hartnäckige Leugnen des ehemaligen Pförtners wurde Im Plädoyer der Staatsanwältin besonders an den Pranger gestellt. Sie forderte dreieinhalb Jahre Haft für den 66-jährigen. Dessen Anwälte Stephan Meier und Dieter Spieß konterten. "Die Beweislage führt nicht zu einem Schuldspruch", ließen beide erkennen und verlangten, ihren Mandanten als freien Mann aus dem Saal gehen zu lassen. Zuvor hatten sie erfolglos vom Gericht die Erstellung eines Glaubwürdigkeits-Gutachtens für die Kinder beantragt.Das Schöffengericht schickte den 66-Jährigen am frühen Donnerstagabend für zwei Jahre und zehn Monate ins Gefängnis. "Es gibt keinen Zweifel, dass die Übergriffe so passiert sind", sagte Vorsitzender Markus Sand in der Urteilsbegründung. Er fügte hinzu: "Die vier Kinder haben ihre Erlebnisse sehr orientiert bei verschiedenen Befragungen geschildert. Was hätte sie dazu bringen können, solche Vorkommnisse zu erfinden?"Die Ehepaare wohnen heute weit auseinander. Die einen sind nach Franken gezogen, die anderen leben in Amberg. Der Kontakt ist abgebrochen. Obwohl ihn der Täter scheinbar gerne wieder hätte. "Sie waren für mich wie Patenkinder", sagte er in seinem Schlusswort. Doch mit "Opa" wollen die Geschwister nichts mehr zu tun haben.