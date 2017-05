Theuern. "Willkommen daheim": Mit wenigen Worten drückte Landtagsabgeordneter Harald Schwartz als Vertreter der bayerischen Staatsregierung beim Rückkehrer-Appell des Logistikbataillons 472 seinen Dank und seine Anerkennung für die Soldaten des Bataillons aus.

In den vergangenen Monaten waren diese in Afghanistan, im Kosovo, im Irak, in Mali und in Somalia eingesetzt. Landrat Richard Reisinger und Kümmersbrucks Bürgermeister Roland Strehl sprachen im Kulturschloss Theuern von "bemerkenswerter Pflichterfüllung der Kümmerbrucker Logistiker". Für das Logistikkommando der Bundeswehr dankte Oberst Nikolaus Bretz den Kräften des deutschen Einsatzkontingents: "Ich freue mich, dass sie alle wieder wohlbehalten zurückgekommen sind."