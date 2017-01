Im Ackerbau ist nach wie vor das Wetter von entscheidender Bedeutung. 2016 setzten den Landwirten fast alle Widrigkeiten gleichermaßen zu: Erst viel Regen, dann Trockenheit.

Besser vorbeugen

Großenfalz. Bei der Auftaktveranstaltung der Pflanzenbautagungen des Amberger Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Amberg (AELF) und des Verbandes für landwirtschaftliche Bildung (VlF) informierten sich rund 150 Gäste über sich abzeichnende Pflanzenschutzstrategien im Ackerbau. Dabei, das geht aus einer Pressemitteilung hervor, spielte auch das zurückliegende Jahr eine Rolle.Wolfgang Wittmann (AELF Amberg) referierte vor diesem Hintergrund über die Witterungsbedingungen 2016. Nach einem typischen Aprilwetter haben demnach Gewitter und starke Niederschläge im Juni und Juli Probleme gemacht und erschwerten die Erntebedingungen beim Getreide. Die anschließende Trockenperiode im August und September führte schließlich nach seinen Ausführungen zu einem schnellen Abreifen der Maisbestände."Feuchte und warme Witterung sind förderlich für Pilzkrankheiten. Diese will man aber nicht im Getreidebau und sie sind ertragsmindernd", führte Thomas Mayer vom Fachzentrum für Pflanzenbau weiter aus. Er referierte ausführlich über Fungizidversuche (Pilzbefall) der Landesanstalt für Landwirtschaft und verwies auf die im aktuellen Versuchsberichtsheft veröffentlichten Ergebnisse. Die Krankheit Rumalaria in der Gerste nimmt demnach in Bayern zu, und es entwickeln sich zunehmend Resistenzen gegen einige Wirkstoffe. Pflanzenschutzmittel mit dem Wirkstoff Chlothanonil brachten laut Mayer in den Versuchen gute Ergebnisse. Im Weizen war Septoria tritici die bestimmende Krankheit.Zum integrierten Pflanzenbau gehören neben der Kontrolle der Bestände und dem Einsatz von Pflanzenschutzmitteln auch vorbeugende Maßnahmen. Beispielsweise führen größere Mengen an Ernterückständen beim Mais zur Bildung von Fusarium im Weizen. Daher rät Mayer zum Mulchen und Pflügen der Maisstoppeln und einer sauberen Bestellung des Feldes. Als weiterer Referent ging Günter Bernreuter vom Landeskuratorium für pflanzliche Erzeugung in Bayern (LKP) auf Herbizidstrategien im Maisanbau ein. Mit dem allseits bekannten Sprichwort "Unkraut vergeht nicht" eröffnete er seinen Vortrag. Zur Bekämpfung von Unkräutern und Ungräsern reicht seinen Erfahrungen zufolge eine Maßnahme aus. Neben den aktuellen Versuchsberichten empfiehlt er das Erzeugerringrundschreiben als Informationsquelle. Zudem erinnerte er an den Verzicht auf terbuthylazinhaltige Mittel (TBA) im Jura-Karst. Zum Abschluss des Abends stellte Wittmann verschiedenen Möglichkeiten des bayerischen Kulturlandschaftprogramms (KULAP) vor. Die Antragsfrist läuft noch bis 17. Februar. Ein weiterer aktueller Punkt war ein Situationsbericht zur neuen Düngeverordnung, die noch immer nicht in Kraft getreten ist. Für die Frühjahrsdüngung ergeben sich noch keine Änderungen. Frühestens Mitte des Jahres rechnet Wittmann mit der Einführung von Neuerungen, da sie erst im Frühjahr 2017 im Bundestag und Bundesrat beschlossen werden sollen. Die nächste Pflanzenbautagung steht für 25. Januar in Oberleinsiedl im Gasthaus Michl an.