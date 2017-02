Amberg-Sulzbach. (lz/bba) Florian Schleicher aus Sulzbach-Rosenberg wurde bei der Bezirksversammlung des Pfadfinder des Hüttenbezirks einstimmig als Vorsitzender bestätigt. Die sechs Stämme und der Bezirk wollen auch in der Zukunft Akzente in der Jugendarbeit setzen.

Kurat Wolfgang Lorenz eröffnete die Versammlung mit einer Phantasiereise "Leben als Pfadfinder". Die beiden Bezirksvorsitzenden Florian Schleicher und Sandra Stoschenovsky leiteten die Versammlung, in der die Aktionen aus dem Vorjahr wie das Bezirkswochenende in Münchsteinach, die Leiterkanutour oder die Klausur ebenso eine Rolle spielten wie der Georgswettkampf. Um den gegenseitigen Austausch weiter zu verbessern, wird an jedem zweiten Dienstag im Monat zusätzlich zum Bezirksstammtisch eingeladen.Nach dem Bericht des Jugendwerks erzählten die Stämme aus Amberg (St. Georg), Ammersricht, Ensdorf, Poppenricht und Sulzbach von ihren Aktivitäten und der Mitarbeit in den jeweiligen Pfarreien. Nach der Wiederwahl von Florian Schleicher zum Vorsitzenden wurden auch Stefan Kreuzer, Iris Kaiser, Peter Zimmermann und Kerstin Schütz mit eindeutigen Resultaten in das Bezirksjugendwerk St. Georg gewählt. Ein Blick in die Jahresplanung informierte über geplante Veranstaltungen. Ein Initiativantrag zur Bezuschussung der Fahrtkosten, beispielsweise zur Diözesanversammlung, wurde angenommen. Fahrgemeinschaften werden favorisiert, die Höhe der Erstattungen legt der Bezirk fest. Günter Bäte wies auf die Termine des Bezirks hin, angefangen mit der Diözesanversammlung (Freitag bis Sonntag, 10. bis 12. März) in Ensdorf.