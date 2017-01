Amberg-Sulzbach. Wald ist für manchen Eigentümer von Forstflächen ein sperriges, schwer durchschaubares Objekt. Von vielen Menschen wird er zudem oft nur als schöne Kulisse für die eigene Erholung wahrgenommen. Wald ist aber auch ein unersetzlicher Lebensraum für Pflanzen und Tiere, er schützt nachgewiesenermaßen Wasser, Boden und Luft und liefert kontinuierlich sowie ökologisch völlig unbedenklich den zunehmend bedeutsameren Rohstoff Holz, betonen Forstwirtschaftler.

Wie pflege ich meinen Wald, damit er diese Aufgaben am besten erfüllt? Welche Rechte hab ich und welche Pflichten muss ich beachten? Darüber sollte eigentlich jeder Waldbesitzer Bescheid wissen, heißt es in einer Pressemitteilung des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Deshalb bietet die Amberger Behörde besonders neuen Waldbesitzern, aber auch interessierten alten Hasen, die ihr Waldwissen auffrischen wollen, wieder ein komprimiertes Bildungsprogramm über Forstflächen und deren Bewirtschaftung, um so etwas Licht in's Dunkel des Waldes zu bringen.Ab Montag, 16. Januar, werden jeweils um 19 Uhr an sieben Abenden verschiedene einschlägige Themenbereiche aufgegriffen, bearbeitet und werden Fragen der Teilnehmer ausführlich beantwortet. Die Kurse finden immer am Montag in der Aula des Amtssitzes in Amberg, Hockermühlstraße 53, statt.Anmeldungen sind direkt beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Telefon 09621/96 08-0) oder den jeweils für Interessenten zuständigen Revierleitern möglich.___Weitere Informationen: