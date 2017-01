Biogas als wichtige Systemfunktion in der Energiewirtschaft: Dazu boten Mentoren der AG Schule des Zentrums für erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit (ZEN) eine Fortbildung für Lehrkräfte auf dem Bauernhof.

Amberg-Sulzbach. (sön) Zu einer Fortbildung in den Teilbereichen Biogas sowie Strom von der Sonne trafen sich Lehrkräfte der Grund-, Mittel- und Realschulen sowie sechs Mentoren der AG Schule des ZEN auf dem Bauernhof von Fach-Agrarwirt Leonhard Rösel in Pilgramshof bei Neukirchen.AG-Sprecher Manfred Klemm betonte, dass Energiebildung in den Schulen von den Lehrern als genauso wichtig erkannt worden sei wie von den Mentoren der AG. Klemm gab einen kurzen Überblick zum Projekt Energieschule Amberg-Sulzbach. Neben den Pilotschulen Hohenburg und Krötenseeschule Sulzbach-Rosenberg beteiligen sich derzeit 14 weitere Schulen daran. Sieben davon erhalten zum Ende des Schuljahres die Auszeichnung.Leonhard Rösel erklärte seine Biogas-Anlage. Für die Lehrkräfte stand dabei die in sich schlüssige Funktionskette für die spätere Vermittlung im Unterricht im Vordergrund. Besonderen Wert legt Rösel nach eigenen Angaben darauf, dass das Futter für die 210 kW-Anlage breitgefächert sei und auf keinen Fall nur aus Mais bestehe. Hans-Jürgen Frey, Seminar-Rektor a. D., Mentor der AG Schule sowie Experte und Vorreiter in Sachen Strom von der Sonne referierte über seine gleichlautende Unterrichtssequenz. Er stellte unterrichtliche Realisierungskonzepte und Materialien vor. Anschaulich erläuterte er anhand von Versuchsmodellen die induktive Lehrmethode vom einfachsten Versuch bis zur Photovoltaik- oder Solarthermie-Anlage auf dem Dach oder im Gelände. Mit der Anregung, mit einer entsprechenden Anlage selber Strom zu erzeugen, beendete er seine Ausführungen.