Es geht um die Vielfalt der hiesigen Streuobstwiesen, ihre Nutzung und Qualität als Lebensraum für unzählige Arten: Dies auf Fotos festzuhalten, ist die Aufgabe der Teilnehmer eines großen Fotowettbewerbs.

Auch Kulturgut

Immer Hochstamm

Wichtig zu wissen Die Bilder für den Fotowettbewerb müssen eine Auflösung von mindestens als 3232 x 2160 Pixel (7 Megapixel/300 dpi) haben. Mit dem Handy geknipste Fotos haben meistens eine geringere Auflösung. Die Höhe der Auflösung kann an der Kamera eingestellt werden. Einsendeschluss ist Montag, 16. Oktober. Weitere Infos und die detaillierten Teilnahmebedingungen sind im Internet abrufbar (www.oekomodellregionen.bayern/oko-modellregion/amberg-sulzbach).

Amberg-Sulzbach. Veranstalter ist, wie schon im vergangenen Jahr, die Öko-Modellregion Amberg-Sulzbach & Stadt Amberg. Der Landschaftspflegeverband, der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege, der Naturpark Hirschwald und die AOVE schreiben diesen Wettbewerb gemeinsam aus. Das Motto lautet diesmal: "Kulturerbe Streuobst - Vielfalt pflegen, entwickeln und nutzen."Die Teilnehmer sollen Eindrücke vermitteln von der Vielfalt der hiesigen Streuobstwiesen. Ihre Bilder sollen Antworten geben auf Fragen wie: Welche Aspekte zeigen sich zu den verschiedenen Jahreszeiten? Welchen Wert hat das Streuobst in unserer Region als Kulturgut und als Refugium guten Geschmacks? "Das Kulturerbe Streuobst braucht Menschen, die es pflegen und weiterentwickeln. Auch diese Kulturschaffenden und ihre Arbeit sollen fotografisch eingefangen werden", heißt es dazu in einer Pressemitteilung des Verbands. Ein weiterer Ansatzpunkt für Bildbeiträge ist die Streuobstwiese als Ort der Erholung: Wo wird bei uns unter Obstbäumen gefeiert, gegessen, getanzt oder einfach nur gesessen und geschaut? "Darüber hinaus gibt es in unserer Kulturlandschaft auch besonders alte Obstbaumriesen - an Wegkreuzungen, im Bauerngarten, als Obstbaumallee - die schon lange darauf warten, porträtiert zu werden", motivieren die Veranstalter alle, die gern zur Kamera greifen."Der Begriff Streuobst bezeichnet ,verstreut in der Landschaft' stehende Bäume", erläutert Barbara Ströll, Projektmanagerin der Öko-Modellregion. Damit "grenzt man die über Jahrhunderte gepflegte Obstbaukultur mit Hochstammbäumen als Streuobst gegenüber den Obstplantagen ab". In Letzterer stünden niedrigstämmige Bäume dicht in Reihen, so dass sie maschinell leicht abgeerntet werden können. Streuobst bezeichne dagegen stets Hochstamm-Exemplare. Diese könnten, im Gegensatz zu Plantagenpflanzen, über 100 Jahre alt werden: "Mit dem Alter nimmt auch ihre Bedeutung für die Artenvielfalt zu."Jeder Fotograf kann maximal drei Bildern zum Wettbewerb einreichen, digital per E-Mail (info@lpv-amberg-sulzbach.de). Dazu sollten Angaben zum Fotografen (Name, Anschrift, Alter) sowie möglichst genaue Hinweise zu den Aufnahmeorten gemacht werden. Die Bilder sollten die Streuobstkultur im Stadtgebiet Amberg und im Landkreis dokumentieren. Zu gewinnen gib es unter anderem einen Apfelbaum, (bio)regionale Menüs, Geschenkkörbe, Streuobstsäfte und Verkostungen mit alten Apfelsorten des Amberg-Sulzbacher Lands.