Großschönbrunn. Aus dem aktiven Dorfleben von Großschönbrunn ist der Frauentreff nicht mehr wegzudenken. Regelmäßige Treffen, Fastensuppe kochen, Osterbrunnen, Martinszug und vieles mehr stellen die Frauen auf die Beine. Den Erlös ihrer Aktivitäten lassen sie oft sozialen Einrichtungen zugutekommen.

Stolz sind sie auch deshalb auf die 460 Euro aus dem Martinszug-Erlös, den sie an den Förderverein Klinik für Kinder und Jugendliche am Klinikum St. Marien (Flika) überreichten.Flika unterstützt die medizinische Betreuung von Kindern und Jugendlichen aus den Stadtgebiet von Amberg und aus der Region, um ihnen damit das Gesundwerden zu erleichtern. Das Ziel ist, Kinder, Jugendliche und deren Angehörige in belastenden Situationen zu unterstützen und zu begleiten. Mit den Spendengeldern wird zum Beispiel die sozialmedizinische Nachbetreuung von Kindern nach einem Krankenhausaufenthalt bezuschusst oder der Gruppentreff FLIDiabs für Kinder und Jugendliche mit Diabetes Typ 1.